У 2023 році поставки HarmonyOS зросли майже вдвічі, випередивши WatchOS

8 мая 2024 г., 15:35

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Світовий ринок смарт-годинників стрімко зростає вже кілька років поспіль, що зумовлено вибуховою появою базових смарт-годинників вартістю переважно до 100 доларів, які працюють під управлінням пропрієтарних операційних систем або операційних систем реального часу (RTOS) з базовим функціоналом і додатками. З іншого боку, просунуті смарт-годинники (з операційними системами високого рівня або HLOS) досі стабільно зростали, в основному завдяки компаніям Apple і Samsung.



Однак, згідно з останнім глобальним моніторингом Counterpoint ринок смарт-годинників HLOS, за оцінками, зростатиме на 15% у 2024 році. Більша частина цього зростання буде забезпечена за рахунок користувачів смартфонів інших виробників, які переходять на смарт-годинники на базі Google Wear OS за межами Китаю або на смарт-годинники на базі Huawei HarmonyOS в Китаї.



Наприклад, в сегменті просунутих смарт-годинників, за оцінками аналітиків, частка Google Wear OS за межами Китаю зросте до 27% у 2024 році. Зростання буде зумовлене насамперед доступністю більш досконалих смарт-годинників на базі Wear OS, таких як Google Pixel і OnePlus Watch 2, а також оновленої серії Samsung Galaxy Watch 6.



«Як і у випадку зі смартфонами, де спостерігається зсув у бік преміум-пристроїв, ми бачимо, що користувачі смарт-годинників, які вперше купують смарт-годинники або оновлюють їх у таборі Android, тепер шукають набагато кращий користувацький досвід і готові витрачати більше, коли збираються зробити наступну покупку. У зв’язку з цим ми очікуємо більшого поширення Android Wear (Wear OS) від Google, оскільки ці пристрої забезпечують надійну роботу сторонніх додатків, асистента Google AI, а також точне відстеження стану здоров’я, кастомізацію та оптимізацію заряду батареї», коментуючи показники ринку, зазначила старший аналітик Counterpoint Аншика Джайн (Anshika Jain).



Вона також додала, що до цього часу більшість користувачів Wear OS використовували смарт-годинники Samsung, а для користувачів смартфонів на базі Android було обмежене коло можливостей. «Однак, починаючи з цього року, ми бачимо, як Google і Qualcomm вдається залучати своїх провідних клієнтів, таких як OnePlus, OPPO і Xiaomi, до запуску смарт-годинників на базі Wear OS за межами Китаю за привабливими ціновими показниками високого рівня. Крім того, власний годинник Google Pixel також продовжить сприяти поширенню Wear OS у всьому світі», підкреслила Аншика Джайн.



На додаток до Wear OS, спостерігається зростання популярності HarmonyOS завдяки збільшенню продажів смарт-годинників Huawei в Китаї. Про цю тенденцію асоційований директор Counterpoint Ітан Ци (Ethan Qi) відзначив: «У 2023 році загальні поставки HarmonyOS зросли майже вдвічі, випередивши WatchOS від Apple. За оцінками, частка поставок HarmonyOS досягне 61% у Китаї у 2024 році порівняно з 48% у 2023 році. Запуск 5G-смартфонів Huawei торік та пов’язане з цим зростання стали ключовим каталізатором зростання кількості підключень до смарт-годинників Huawei та розширення китайського ринку передових смарт-годинників».



Що стосується чипсетів для смарт-годинників, то Apple і Samsung наразі утримують дві третини ринку просунутих пристроїв. Очікується, що Hengxuan і Qualcomm продемонструють двозначне зростання у 2024 році. Ринок Qualcomm зростатиме завдяки більшій кількості запусків процесорів W5+ Gen 1 та W5100, тоді як зростання Hengxuan буде в основному зумовлене поширенням смарт-годинників Huawei та Xiaomi в Китаї.



Counterpoint спостерігає нову тенденцію до використання стратегії подвійного чіпсету і подвійної ОС. Мова про поєднання високоріневого процесору, наприклад, від Qualcomm, з малопотужним співпроцесором і гібридною версією Wear OS, що дозволяє плавно інтегрувати і перемикатися між RTOS і HLOS залежно від програми користувача, щоб підвищити потужність і продуктивність. Такі гравці, як Ambiq Micro, BES Tech і Goodix, отримають вигоду від цієї тенденції і розширять свою частку на ринку просунутих смарт-годинників. Таким чином, на ринку з’являється більше можливостей для співпраці розробників апаратних платформ і програмних рішень, такими як Wear OS, щоб розширити можливості пристрою. Такі компанії, як MicroEJ, також відіграватимуть ключову роль в абстрагуванні складнощів застосування двох ОС.



Попри нові тенденції, що стосуються стратегій використання ОС і чіпсетів, Counterpoint також спостерігає, як дисплеї смарт-годинників стають ключовим компонентом для диференціації. «Згідно з нашим трекером поставок дисплейних панелей для смарт-годинників, на просунуті смарт-годинники, які здебільшого оснащені найсучаснішими OLED і MicroLED-дисплеями, у 2024 році очікується збільшення замовлень для постачальників у діапазоні 16%-18% завдяки потужному імпульсу після другої половини 2023 року та зниженню цін на змішані OLED-панелі на 3% на додачу до більших розмірів дисплеїв», заявив старший директор компанії Counterpoint DSCC Девід Наранджо (David Naranjo).

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