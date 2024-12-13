Анонсовано першу гарнітуру для платформи Android XR

13 декабря 2024 г., 17:25

0

Tweet

Розширена реальність (XR) змінює наші уявлення про навколишній світ. XR - це загальний термін для технологій, які використовують цифрові елементи для розширення або зміни реальності шляхом злиття фізичного і цифрового світів. Сюди входять віртуальна реальність (VR), доповнена реальність (AR), змішана реальність (MR), а також інші подібні технології, які ще тільки належить розробити. XR пропонує безмежні можливості, створюючи динамічне просторове полотно, де зір, звук і рух користувача об'єднуються для взаємодії із зовнішнім світом. Цей світ відкриє безпрецедентні можливості для всіх основних сфер життя - від роботи та навчання до розваг, ігор і навіть здоров'я та гарного самопочуття.



Нова платформа Android XR створюється спільними зусиллями Samsung Electronics, Google і Qualcomm. Вона доступна як для гарнітур, так і для окулярів, при цьому використовує можливості Gemini, об'єднуючи розмовний користувальницький інтерфейс (UI) і контекстне розуміння навколишнього світу. Android XR пропонує передові можливості, що виходять за рамки жестів або контролера, використовуючи голос і природне спілкування, щоб підвищити рівень взаємодії. Завдяки такій точній, персоналізованій взаємодії платформа стане корисним AI-асистентом.



Перша гарнітура під кодовою назвою «Project Moohan», розроблена для Android XR, має втілити цей досвід у життя вже в найближчому майбутньому. Назва «Moohan», що в перекладі з корейської означає «нескінченність», означає, що розробники зможуть забезпечити неперевершений досвід занурення в нескінченний простір. Зазначається, оснащена найсучаснішими дисплеями, можливостями Passthrough і природним мультимодальним введенням, ця гарнітура стане просторовим полотном для вивчення світу через Google Maps, перегляду спортивних матчів на YouTube або планування подорожей за допомогою Gemini. Усі ці можливості забезпечуються легкою та ергономічною гарнітурою, розробленою для максимального комфорту під час використання.



«XR швидко перетворився з далекої обіцянки на відчутну реальність. Ми впевнені, що він здатний відкрити нові та значущі способи взаємодії зі світом, по-справжньому резонуючи з вашим повсякденним життям і долаючи фізичні кордони», - говорить Вон-Джун Чой (Won-Joon Choi), EVP і голова відділу досліджень і розробок підрозділу Mobile eXperience Business. «Ми раді співпрацювати з Google, щоб змінити майбутнє XR, і зробити перший крок до цього за допомогою проєкту Moohan».



«Ми перебуваємо на переломному етапі розвитку XR, коли прорив у галузі мультимодального AI дає змогу використовувати природні та інтуїтивно зрозумілі способи застосування технологій у повсякденному житті», - каже Самір Самат (Sameer Samat), президент Android Ecosystem, Google. «Ми раді співпрацювати з Samsung, щоб створити нову екосистему з Android XR, що перетворює обчислення для всіх на пристроях наступного покоління, таких як гарнітури, окуляри та інші».

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора