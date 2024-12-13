Digital і SAP Quality Awards: проєкт, що кидає виклик обставинам 

13 декабря 2024 г., 17:17

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Ситуація, коли в офісі нестабільний інтернет, світло вимикається без попередження, а за вікном час від часу чутно вибухи, — це робочі будні багатьох українців, зокрема й команди Metinvest Digital, яка в умовах війни реалізовувала одну з найпотужніших CRM-систем Європи.

SAP Quality Awards — це щорічна нагорода, яка відзначає компанії за впровадження технологічних рішень із дотриманням високих стандартів якості, інновацій та результативності. Отримати це визнання означає потрапити до списку найкращих проєктів регіону, які стали прикладом ефективності й успішного використання IT-технологій у бізнесі.

Ця історія не лише про технології, а й про те, як команда змогла завершити проєкт, попри обставини, що значно ускладнювали роботу.

Виклики війни та незламність команди Реалізація SAP CRM в Україні розпочалася у надзвичайно складний період, коли країна опинилася в умовах війни, що триває й досі. Щоденна реальність включала обстріли, руйнування інфраструктури та загрозу життю. Команда Metinvest Digital зіткнулася з безпрецедентними викликами: перебої в інтернеті, відключення електроенергії та небезпека обстрілів ускладнювали роботу.

Попри це, фахівці не лише не зупинилися, а й перетворили труднощі на стимул для досягнення високих результатів.

Щоб подолати виклики, було оперативно доформовано експертизу внутрішньої команди Metinvest Digital, яка самостійно реалізувала проєкт без залучення зовнішніх підрядників чи додаткових витрат. Це забезпечило повний контроль над процесом і дозволило адаптувати систему до потреб бізнесу.

Технічна команда складалася з близько 20 фахівців, які працювали із системами SAP C4C/CPQ, CPI (ERP) та іншими рішеннями. Команда виконувала повний цикл робіт: від управління складними задачами до підтримки користувачів і створення функціональної й технічної архітектури системи.

Цей підхід став ключем до успіху, підтвердивши, що навіть у складних умовах українські IT-фахівці здатні реалізовувати масштабні рішення з високою якістю та ефективністю.

Результат: проєкт завершено у визначені строки та з додатковим скоупом для бізнесу, попри всі перешкоди. А нагорода SAP Quality Awards стала підтвердженням професіоналізму, рішучості й незламності команди.

Реалізація інновацій Завдяки впровадженню CRM-системи було автоматизовано стратегії взаємовідносин з клієнтами, що включає не лише оптимізацію бізнес-процесів, а й поліпшення обслуговування клієнтів.

Основною складністю було інтегрувати SAP C4C, CPQ, CPI, OpenText та Azure в єдину систему, яка не лише працює, а й демонструє реальні результати. Це вимагало синхронізації даних з різних джерел, адаптації існуючих бізнес-процесів під нові стандарти та інтеграції хмарних сервісів у реальному часі.

Розробка єдиного інформаційного простору для Metinvest, заснованого на централізованій CRM-системі, тепер дозволяє:

Забезпечити прозорість продажів Metinvest Polska: прозорість процесів відкриває нові можливості для ефективного управління та аналізу.

прозорість процесів відкриває нові можливості для ефективного управління та аналізу. Гарантувати своєчасний доступ до даних: ключова інформація завжди доступна в реальному часі, що забезпечує оперативність у прийнятті рішень.

ключова інформація завжди доступна в реальному часі, що забезпечує оперативність у прийнятті рішень. Зменшити витрати на операційні процеси: інтеграція в єдину систему скорочує ресурсоємність операцій, підвищуючи точність і актуальність даних.

інтеграція в єдину систему скорочує ресурсоємність операцій, підвищуючи точність і актуальність даних. Підвищити якість роботи з клієнтами: централізація дозволяє глибше аналізувати потреби клієнтів і будувати з ними ефективніші відносини.

централізація дозволяє глибше аналізувати потреби клієнтів і будувати з ними ефективніші відносини. Запровадити інструменти для утримання клієнтів: нові можливості CRM допомагають не лише зберігати клієнтську базу, а й стимулювати її зростання.

Інтеграція SAP C4C створює єдину базу клієнтів, що забезпечує прозорість взаємодій і транзакцій, а також оптимізує процеси продажу. Інтеграція SAP CPQ дала можливість розробити налаштовуваний каталог, що включає конфігурацію комерційних пропозицій, управління цінами та знижками. Це дозволяє менеджерам швидко формувати персоналізовані пропозиції та автоматично генерувати необхідні документи, що значно прискорює обробку замовлень.

Заключення Ця перемога — більше, ніж досягнення для Metinvest Digital чи Metinvest загалом. Вона доводить, що українські IT-рішення здатні конкурувати на світовому рівні навіть у найважчих умовах.

Це про те, як технології стають рушієм змін, а команда — двигуном успіху.

Коли більшість новин про Україну зосереджуються на втраті та руйнуваннях, дана історія — це доказ того, що навіть у темні часи технології та командна робота здатні творити прогрес, який змінює не лише компанію, а й цілий регіон.

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