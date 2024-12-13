Як працюють IT-дистрибуція та сервіси від BAKOTECH  

13 декабря 2024 г., 17:34

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У світі, де технології розвиваються зі швидкістю блискавки, бізнесу потрібні не просто постачальники обладнання, а повноцінні партнери. Якщо завдання перших – лише продати рішення, то другі допомагають його впровадити, налаштувати та зробити все необхідне, щоб продукт одразу почав приносити користь.



BAKOTECH – міжнародний ІТ-дистриб'ютор, який, крім своїх прямих обов'язків, пропонує інноваційний підхід: компанія є джерелом експертності для партнерів та їхніх замовників. Ми поспілкувалися з ключовими фігурами BAKOTECH, щоб поставити їм популярні запитання та дізнатися більше про їхню унікальну бізнес-модель та послуги.



Про роботу з партнерами та клієнтами, а також про підхід компанії розповів Євген Бадах, генеральний директор BAKOTECH.

Євгене, як ви вважаєте, що відрізняє BAKOTECH від інших дистриб'юторів на ринку і чи правда, що сервіси – це нетиповий напрямок для IT-дистриб'ютора?



Євген Бадах: Наша унікальність полягає в тому, що ми не обмежуємось лише логістичною дистрибуцією. Ми дотримуємося моделі True Value-Added, яка передбачає широкий спектр додаткових послуг: впровадження рішень, їх супровід, навчання клієнтів та партнерів. В основі нашої роботи – формула "solutions + service + training", яка дозволяє повністю закрити потреби замовника.

Важливо відзначити, що BAKOTECH ніколи не продає сервіси безпосередньо кінцевому клієнту, тому що наша компанія є дистриб'ютором, що працює з партнерами – системними інтеграторами та реселерами. Самостійно ми не ведемо жодного прямого продажу кінцевим користувачам.



Звичайно, такі складні рішення для кібербезпеки та оптимізації IT-інфраструктури, які пропонують вендори BAKOTECH, потребують консультування та високого рівня експертизи. У разі потреби партнери можуть звертатися до нас за технічною підтримкою. Сервіси, про які ми ще поговоримо докладніше, також грають свою роль: допомагають партнерам отримувати такий собі level-up і показувати найкращий результат.



Що ви можете розповісти про вендорів, з якими співпрацює BAKOTECH?



Євген Бадах: У нас відносно невеликий портфельвендорів, проте всі рішення – високотехнологічні та добре відомі у своїй ніші. Підхід BAKOTECH відрізняється від інших дистриб'юторів, які працюють із великими вендорами типу Cisco, Dell, Oracle або Microsoft. Наші інженери повністю поринають у проєкт, а самі проєкти – унікальні та персоналізовані.



Для партнерів ми надаємо можливість пройти сертифікацію та глибоко вивчити продукти: наші інженери мають високу технологічну експертизу на ринку. Бізнес BAKOTECH фокусується на Agile-підході, і це наша природна філософія, яку ми пронесли крізь роки.



Чому, на вашу думку, така модель актуальна сьогодні, а створення сервісів стало необхідністю?



Євген Бадах: Ринок змінився. Сучасні компанії зацікавлені в тому, щоб впровадити придбані рішення якнайшвидше – хочуть, щоб вони одразу почали працювати на благо бізнесу. Як дистриб'ютори, ми часто є першовідкривачами, які приносять нові продукти на ринок. Тому наше завдання забезпечити партнерів та клієнтів усім необхідним для успішного впровадження цих продуктів.



Як ваші підходи в бізнесі відобразились у розвитку сервісного напрямку в BAKOTECH? Які типи сервісів ви пропонуєте?



Євген Бадах: Ми розвиваємо сервісний напрямок у всіх департаментах компанії. Наші сервіси діляться на VAS (Value-Added Services), MSP (Managed Service Products) та тренінги, що дозволяють клієнтам та партнерам підвищувати свої компетенції та ефективно використовувати ІТ-рішення.



Станом на сьогодні BAKOTECH надає сервіси лише за деякими вендорами з портфеля компанії, але в наших планах охопити все. Для нас експертність та якість послуг, що надаються – у пріоритеті, тому ми вирішили поступово розвивати новий напрямок.



Щодо послуг, що супроводжують купівлю рішення. Здається, на практиці ви просто не можете уникати випадків конкуренції з партнером, адже зазвичай саме інтегратори заробляють на послугах впровадження або підтримки?

Сервіси дозволяють замовникам отримати результат швидше і з комфортом або отримати принципово новий результат?



Євген Бадах: Якщо говорити про кінцевого замовника, з яким взаємодіють партнери, то аудиторія охоплює великі підприємства (enterprise) та середній бізнес.



Завдяки нашим сервісам партнери допомагають великим компаніям оптимізувати ІТ-ресурси, забезпечити кібербезпеку та підвищити ефективність використання ІТ-рішень. Для середнього бізнесу доступні рішення, що дають змогу отримати максимум від ІТ-інвестицій без капітальних витрат.



Ми продаємо складні, дорогі та багатофункціональні продукти. Ми бачили випадки, коли через неправильне налаштування куплене рішення не приносило максимум можливої користі.



Тому, хоч би яке сервісне рішення вибрав замовник, він у будь-якому випадку заощадить час і ресурси, а найголовніше – отримає той продукт, який максимально ефективний, враховує специфіку роботи клієнта та пройшов успішний пілотний запуск.



До розробки та продажу сервісів ми підходимо з позиції результатів і пропонуємо додаткові послуги не як комфортну фічу, а як спосіб отримати максимум інвестицій.



Уявіть, компанія купує рішення ціною від $50 тис. і кладе його на полицю з думками «колись налаштуємо» або використовує лише один-два модулі рішення з п'яти. В результаті компанія не використовує потенціалу рішення на повну. Це призводить не лише до втрат інвестицій, а й до негативного впливу на бізнес. Наше завдання полягає в тому, щоб компанія почала використовувати рішення протягом найближчих місяців після покупки, а не через роки, і отримала задовільні показники ROI.



Ми прагнемо, щоб замовники та партнери розуміли всю користь від експертних послуг загалом: це зручно, швидко, під ключ тощо. Але насамперед це спосіб максимізувати віддачу від рішення: завдяки тому, що його правильно почали експлуатувати, втратити результати через помилки та недосвідченість просто неможливо.



Детальніше про сервіси ми попросили розповісти Станіслава Кулешова – Service Product Manager департаменту B4 в BAKOTECH. Департамент B4 першим у компанії розпочав розробку та впровадження сервісних послуг.



Станіславе, зі свого боку, що ви можете додати про сервіси, які пропонує ваш департамент?



Станіслав Кулешов: Як уже згадував Євген, наш департамент пропонує такі типи послуг:

VAS (Value-Added Services). Допомагають клієнтам максимально ефективно взаємодіяти з отриманим вендорським рішенням.

Допомагають клієнтам максимально ефективно взаємодіяти з отриманим вендорським рішенням. MSP (Managed Service Products). Автономні сервіси, що не вимагають від замовника придбання власного обладнання, його налаштування та утримання команди підтримки. Це дозволяє уникнути капітальних витрат і отримати готове рішення «під ключ» із чіткими SLA.

Автономні сервіси, що не вимагають від замовника придбання власного обладнання, його налаштування та утримання команди підтримки. Це дозволяє уникнути капітальних витрат і отримати готове рішення «під ключ» із чіткими SLA. Тренінги. Я вважаю навчання однією з наших ключових переваг. Ми активно розвиваємо цей напрямок, представляючи нові курси та вирощуючи власний тренерський штат із внутрішніх співробітників. Це дозволяє забезпечити максимум практичних навичок роботи з рішенням для слухачів курсів. Ми передаємо нашим партнерам та клієнтам глибокі знання про продукти та рішення вендорів F5, Cloudflare та Riverbed. Наші тренінги проводяться у різних форматах: як у групах, так і індивідуально. Ми підлаштовуємось під конкретні потреби компаній, постійно розширюємо спектр навчальних програм і завжди готові допомогти освоїти нові технології.

Чи можете навести конкретні приклади таких послуг?



Станіслав Кулешов: Звісно.



Одним із наших ключових сервісів є **PSTS (Performance Security Testing Service)**. Це експертна послуга з аудиту та тестування продуктивності й безпеки систем. PSTS дозволяє провести багатоетапне тестування без впливу на роботу наявних систем, отримати експертний аналіз із докладними рекомендаціями та надалі провести повторне тестування для оцінки ефективності впроваджених змін.



Інший важливий сервіс – WPS (Web Protection Service). Це хмарний сервіс захисту вебдодатків. Він гарантує високий рівень безпеки із мінімальними витратами. WPS покриває такі запити як захист від DDoS-атак, брандмауер вебдодатків, виявлення ботів, захист API та багато іншого. Зауважу, що для підʼєднання клієнту достатньо змінити DNS-запис.

Кейси клієнтів

Які плани у BAKOTECH щодо розвитку сервісного напрямку?



Євген Бадах: Ми активно розширюємо портфель VAS, MSP та тренінгів у всіх департаментах. Плануємо запуск нових курсів у нашому тренінговому центрі, презентацію додаткових MSP-сервісів та поглиблення співпраці з партнерами щодо розвитку їхніх компетенцій. Мета – стати надійними партнерами, які допомагають бізнесу досягати цілей швидше та ефективніше.



Станіславе, як ви бачите майбутнє сервісного напрямку та які основні тренди у світі ви могли б відзначити?



Станіслав Кулешов: Серед основних трендів, які ми спостерігаємо у світі, – перехід до хмарних рішень, зростання популярності MSP-сервісів і збільшення попиту на кібербезпеку. Ці тенденції підтверджують значущість та актуальність наших сервісів.



Висновок



Розмова з Євгеном та Станіславом показала, що в сучасному світі роль ІТ-дистриб'ютора виходить далеко за рамки простого постачання обладнання. Ринок змінився, і тепер важливо надавати комплексні рішення, що охоплюють весь життєвий цикл продукту – від його впровадження до постійної підтримки та оновлення. Такий підхід не лише підвищує ефективність інвестицій замовників у ІТ, а й сприяє загальному розвитку ринку, встановлюючи нові стандарти якості послуг.

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