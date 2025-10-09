Новий монітор AOC Q27G4SRU забезпечує продуктивність з частотою 320 Гц

9 октября 2025 г., 16:25

AGON by AOC – провідний бренд ігрових моніторів, випускає два монітори, що задовольняють різні потреби гравців. AOC GAMING Q27G4SRU забезпечує продуктивність з частотою 320 Гц у популярній роздільній здатності QHD (2560x1440), відкриваючи доступ до кіберспортивного рівня за привабливою ціною. Тим часом AOC GAMING U32G4U розширює технологію Dual Frame до формату 32 дюйми (31,5" / 80 см), пропонуючи гравцям гнучкість перемикання між захватним UHD (3840x2160) зі 160 Гц та конкурентоспроможним FHD (1920x1080) з 320 Гц на більшому екрані.



Q27G4SRU пропонує продуктивність на рівні 320 Гц в оптимальній QHD-роздільній здатності за доступною ціною. Цей 27-дюймовий (68,58 см) монітор забезпечує баланс чіткості зображення та швидкості, з показником 110,84 ppi, що гарантує високу деталізацію, дозволяючи гравцям краще орієнтуватися в ігровому середовищі та вчасно помічати суперників. Чітка, але водночас нескладна для відеокарт QHD-роздільна здатність у 27 дюймах робить його інвестицією на майбутнє, тоді як частота оновлення 320 Гц уже доступна сучасним GPU й відчутно випереджає моделі з 240 Гц.



Модель Q27G4SRU, оснащена панеллю Fast IPS, забезпечує виняткову швидкість відгуку — до 1 мс GtG і 0,3 мс MPRT із використанням технології Motion Blur Reduction (MBR & MBR Sync). Монітор забезпечує яскраве зображення завдяки сертифікації DisplayHDR 400, піковій яскравості 450 кд/м² та реалістичним, насиченим кольорам із колірним охопленням 136,9% sRGB та 93,7% DCI-P3. Подвійний порт HDMI 2.1 і окремий DisplayPort 1.4 гарантують сучасні можливості підключення до топових графічних карт і консолей нового покоління, а вбудовані динаміки 2x2 Вт додають зручності. Хаб USB 3.2 Gen 1 з 4 портами USB (один зі швидкою зарядкою) спрощує підключення периферії. Розриви зображення та затримки практично відсутні завдяки тому, що це офіційний монітор, сумісний з NVIDIA G-SYNC, який до того ж підтримує Adaptive-Sync.



U32G4U переносить інноваційну технологію AOC Dual Frame, відому за моделлю AOC GAMING U27G4R, у більший 32-дюймовий формат, де ця концепція дійсно розкриває свій потенціал. У режимі UHD із частотою 160 Гц кришталево чітка картинка з щільністю 139,87 ppi створює неймовірні візуальні ефекти, ідеальні для сюжетних ігор, створення та перегляду контенту, а також для робочих завдань. Збільшена площа екрана робить UHD-контент ще захопливішим, а роботу з деталізованою графікою – комфортнішою.



Користувачі можуть перемкнутися у режим FHD із 320 Гц. Більший дисплей забезпечує широке поле зору, яке ідеально підходить для льотних симуляторів, а також для ігор на консолях, де можливість сидіти зручно і насолоджуватися більшим екраном покращує ігровий досвід. Панель Fast IPS зберігає відмінний час відгуку 1 мс GtG та продуктивність 0,5 мс MPRT у будь-якому режимі. Сертифікація DisplayHDR 400 і більший 32-дюймовий розмір роблять його однаково придатним як для занурення в ігри, так і для професійної роботи з контентом. Як і молодший 27-дюймовий «брат», цей монітор оснащено хабом USB 3.2 Gen 1 (4 порти, один зі швидкою зарядкою), а також портами 2x HDMI 2.1 і 1x DisplayPort 1.4.



«Ці монітори представляють два чітких шляхи для різних ігрових потреб, - каже Сезар Акоста, менеджер з ігрових продуктів AGON by AOC. - Q27G4SRU надає конкурентним гравцям бажану чіткість QHD зі швидкістю 320 Гц за чудовою ціною. Модель U32G4U переносить нашу концепцію Dual Frame на 32 дюйми, де ця технологія дійсно виявляє свої найкращі якості, пропонуючи як захватний досвід UHD для однокористувацьких ігор, так і конкурентну продуктивність FHD, коли вам потрібна максимальна швидкість».



Обидва монітори оснащені повним набором ігрових інструментів AOC, розроблених для забезпечення конкурентної переваги. Функція Shadow Control освітлює темні області для кращої видимості супротивника, Game Color оптимізує насиченість для більш чіткого зображення, а Dial Point забезпечує динамічне або статичне накладні перехрестя. Режим Low Input Lag гарантує миттєву реакцію на дії гравця, тоді як Adaptive-Sync усуває розриви картинки на відеокартах AMD і NVIDIA.



Консольна сумісність також на високому рівні: Q27G4SRU підтримує 2560x1440 @ 120 Гц для PlayStation 5 та Xbox Series X, тоді як U32G4U забезпечує повну продуктивність 3840x2160 @ 120 Гц. Завдяки HDMI 2.1 обидві моделі підтримують змінну частоту оновлення для консолей нового покоління.



Витончена естетика серії AOC Gaming G4 продовжується в обох моделях, включаючи тристоронні безрамкові оправи, матове чорне покриття та витончені червоні акценти. Ергономічні підставки забезпечують регулювання висоти на 130 мм з повною функціональністю нахилу, повороту та обертання для оптимальних кутів огляду під час тривалих ігрових сесій. Обидва монітори підтримують кріплення VESA 100x100 для гнучких багатомоніторних установок.



Q27G4SRU — це монітор для кіберспорту, що забезпечує чіткість зображення QHD із частотою оновлення 320 Гц за доступною ціною для гравців, які точно знають, чого хочуть. U32G4U підходить для універсальних користувачів, які хочуть мати один монітор для різних цілей, безперешкодно перемикаючись між деталізацією UHD і конкурентною продуктивністю FHD на більшому, захопливішому дисплеї.



Моделі AOC GAMING Q27G4SRU та U32G4U будуть доступні з середини жовтня 2025 року за рекомендованою роздрібною ціною 15499 грн та 20999 грн відповідно.

