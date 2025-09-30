LG представляє перший у світі 6K-монітор з Thunderbolt 5 для професійних творців відео

30 сентября 2025 г., 15:25

0

Tweet

Компанія LG Electronics (LG) представляє UltraFine evo 6K (модель 32U990A), перший у світі монітор 6K із підключенням Thunderbolt 5. Дебютуючи під новим брендом LG UltraFine evo для преміальних моніторів із надвисокою роздільною здатністю, 32U990A спеціально розроблений для професійних відеоредакторів, графічних дизайнерів та інших творців, які працюють зі складними, інтенсивними робочими навантаженнями. Поєднуючи роздільну здатність 6K (6144x3456) із винятковою точністю кольору та високошвидкісним підключенням, він дає користувачам можливість працювати швидше та розумніше.



32U990A, заявлений як перший в історії дисплей 6K з підтримкою Thunderbolt 5, уже отримав нагороди CES 2025 Innovation Award та iF Design Award 2025. Спираючись на спадщину серії LG UltraFine — лінійки дисплеїв 5K, оптимізованих для пристроїв Mac — бренд UltraFine evo підіймає планку для професійних дисплеїв ще вище, що чітко демонструється чудовою продуктивністю та дивовижними можливостями цієї першої моделі.



Преміальний монітор LG розроблений для задоволення потреб творчих професіоналів, забезпечуючи бездоганну точність зображення та чіткість тексту нового рівня. Його 32-дюймовий дисплей 6K HiDPI може похвалитися щільністю пікселів 224 PPI, забезпечуючи чіткіший, чистіший текст і точні візуальні деталі. Заводське калібрування для послідовної передачі кольорів із macOS, 6K UltraFine evo охоплює 98% колірного простору DCI-P3 та 99,5% Adobe RGB, забезпечуючи точне відтворення зображень для редагування відео та зображень, а також для друку. Сертифікований VESA DisplayHDR 600, він підтримує постійну яскравість та справжні кольори, необхідні для детальної графіки та роботи з відео. Крім того, буде представлено Studio Mode, що має три попередньо встановлені варіанти кольору для пристроїв Mac.



Розроблений з урахуванням професійних користувачів, роздільна здатність 6K монітора 32U990A забезпечує у 2,56 раза більше пікселів, ніж монітор із роздільною здатністю UHD 4K (3840x2160). Коли два монітори 6K UltraFine evo налаштовані в подвійну конфігурацію, користувачі можуть отримати масивний робочий простір із майже п’ятикратною площею екрана порівняно з одним монітором UHD 4K. Особливою перевагою для систем на основі Thunderbolt є те, що це налаштування з кількома моніторами реалізується за допомогою послідовного підключення, що додатково підвищує ефективність багатозадачності та оптимізує цифрові робочі процеси.



Новий монітор також слугує професійним концентратором із вбудованим KVM-перемикачем і багатопортовим підключенням, що забезпечує безперебійну роботу в системах на базі Mac і Windows. Це дозволяє творцям переглядати мобільний контент в оптимальному форматі, одночасно працюючи над виробничими завданнями.



Сумісність із Thunderbolt 5 забезпечує інтеграцію з пристроями Mac, водночас слугуючи високошвидкісним концентратором для SSD, eGPU та інших периферійних пристроїв. Пропонуючи до 120 Гбіт/с односпрямованої передачі даних — у три рази швидше, ніж Thunderbolt 4 — він підтримує рендеринг 4K у реальному часі та швидку передачу відеофайлів 8K RAW, що націлює 32U990A на робочі процеси редагування відео та підвищення масштабу на основі AI.



Візуально винятковий та потужний, дизайн монітора 4-side Virtually Borderless (майже безрамковий з 4 сторін) забезпечує чисту, мінімалістичну естетику та досвід перегляду, що захоплює. Ергономічне регулювання нахилу та повороту забезпечує комфортне редагування протягом тривалого часу та робить його оптимальним для вертикального контенту, такого як YouTube Shorts та Instagram Reels. Thunderbolt 5 також допомагає зменшити безлад із кабелями, зберігаючи робочі місця охайними, одночасно забезпечуючи гнучкі конфігурації з кількома моніторами.



«Оскільки багато відеоредакторів зараз керують великими, багатопроєктними робочими процесами, потреба в дисплеях надвисокої роздільної здатності з точним кольором та швидким підключенням ніколи не була такою великою», — сказав YS Lee, керівник ІТ-бізнесу LG Media Entertainment Solution Company. «Монітор UltraFine evo 6K — це перспективний дисплей безкомпромісної якості, який більш ніж задовольняє цю потребу, допомагаючи професійним творцям працювати швидше, розумніше та надавати найкращі результати».



Розгортання монітора UltraFine evo 6K розпочнеться наприкінці вересня в Південній Кореї та Японії, а глобальний запуск, включно зі США та Європою, відбудеться в жовтні. Рекомендована роздрібна ціна LG 32U990A становить $1999,99.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI