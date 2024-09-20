Ampere шукає покупців бізнесу?

20 сентября 2024 г., 13:43

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Bloomberg повідомляє, що компанія Ampere Computing найняла фінансових консультантів для вивчення можливості продажу бізнесу.

Ймовірно мова йде про те, що виробник чипів на базі Arm для серверів шукає пропозицію про поглинання від «більшого гравця галузі». Неясно, чи сподівається Ampere укласти угоду з іншим постачальником напівпровідників, чи з одним з декількох технологічних гігантів, які розробляють свої власні процесори власними силами. Обговорення потенційного продажу, як повідомляється, почалося кілька місяців тому.

У 2020 році Oracle Corp. стала першим великим хмарним провайдером, який представив екземпляри на базі чипів Ampere. Через два роки такі ж пропозиції зʼявилися від Microsoft та Google.

Три роки тому агенція Bloomberg повідомляла, що SoftBank Group розглядає можливість очолити раунд фінансування Ampere за оцінкою у 8,1 мільярда доларів. До цього Ampere залучила понад 300 млн від Oracle, Arm та інших інвесторів.

Повідомляється, що зусилля Ampere з пошуку покупця можуть отримати поштовх завдяки Aurora, майбутньому чіпу, який компанія попередньо представила в липні. Процесор міститиме модулі, оптимізовані для робочих навантажень штучного інтелекту. Aurora потенційно може поставити Ampere в кращу позицію, щоб скористатися попитом на обладнання для АІ, що збільшить потенційний дохід компанії і, таким чином, зробить її більш привабливою для поглинання.

Окрім оптимізованих для АІ-схем, майбутній чіп буде оснащений пам'яттю HBM. Aurora також матиме 512 процесорних ядер і новий інтерконектор для переміщення даних між різними блоками.

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