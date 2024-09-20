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ASUS представила нові мережеві рішення для штучного інтелекту

20 сентября 2024 г., 12:23
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ASUS представила нові мережеві рішення для штучного інтелекту

 

В рамках участі у виставці International Broadcast Conference (IBC) 2024 компанія ASUS представила нові мережеві рішення.

Інноваційні студії потребують інноваційної мережі, і маршрутизатор ASUS RT-BE92U забезпечує саме це завдяки підтримці трьох діапазонів стандарту Wi-Fi 7 і нових каналів 320 МГц – усе це забезпечує швидкість передачі даних до 9700 Мбіт/с. За допомогою майстра Smart Home Master користувачі можуть створити до трьох SSID, щоб налаштувати окремі мережі для співробітників, відвідувачів і пристроїв IoT. Завдяки системі інформаційної безпеки AiProtection Pro та широким можливостям VPN, RT-BE92U є оптимальним маршрутизатором для студій, які надають пріоритет безпеці й високошвидкісному підключенню у своєму творчому середовищі.
ASUS представила нові мережеві рішення для штучного інтелекту
Рішення ZenWiFi BD4 Outdoor надає студіям більше можливостей для роботи на відкритому повітрі. Ця mesh-система розроблена для роботи у складних зовнішніх умовах. Стандарт Wi-Fi 7, два частотних діапазони, підтримка 4K-QAM і MLO забезпечують швидкісну передачу даних, гарантуючи, що знімання фільмів або сеанси віддаленого монтажу будуть такими ж безперебійними, як і в приміщенні. Завдяки корпусу із класом захисту IP65, різноманітним варіантам кріплення та підтримці PoE, BD4 Outdoor протистоятиме негодам, забезпечуючи стабільне покриття мережі Wi-Fi.
ASUS представила нові мережеві рішення для штучного інтелекту
Маршрутизатор ExpertWiFi EBG19P підійде для малих і середніх творчих студій, яким потрібна надійне мережеве підключення. Вісім портів PoE+ забезпечують підключення низки пристроїв з підтримкою PoE, а функція VLAN підвищує безпеку мережі. Кілька портів WAN з функціями балансування навантаження та відмовостійкості забезпечують стабільне з'єднання, що має вирішальне значення для безперервного творчого робочого процесу. Компактний дизайн і просте налаштування роблять EBG19P зручним мережевим рішенням.


ASUS представила нові мережеві рішення для штучного інтелекту
Для великих за площею та кількістю підключених пристроїв студій незамінним помічником стане точка доступу ExpertWiFi EBA63. Вона забезпечує швидкість до 3000 Мбіт/с і підтримує до 100 активних пристроїв. Варіанти настінного та стельового кріплення гарантують, що вона впишеться в будь-який творчий робочий простір.

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