ASUS представила нові мережеві рішення для штучного інтелекту

20 сентября 2024 г., 12:23

0

Tweet

В рамках участі у виставці International Broadcast Conference (IBC) 2024 компанія ASUS представила нові мережеві рішення.



Інноваційні студії потребують інноваційної мережі, і маршрутизатор ASUS RT-BE92U забезпечує саме це завдяки підтримці трьох діапазонів стандарту Wi-Fi 7 і нових каналів 320 МГц – усе це забезпечує швидкість передачі даних до 9700 Мбіт/с. За допомогою майстра Smart Home Master користувачі можуть створити до трьох SSID, щоб налаштувати окремі мережі для співробітників, відвідувачів і пристроїв IoT. Завдяки системі інформаційної безпеки AiProtection Pro та широким можливостям VPN, RT-BE92U є оптимальним маршрутизатором для студій, які надають пріоритет безпеці й високошвидкісному підключенню у своєму творчому середовищі.



Рішення ZenWiFi BD4 Outdoor надає студіям більше можливостей для роботи на відкритому повітрі. Ця mesh-система розроблена для роботи у складних зовнішніх умовах. Стандарт Wi-Fi 7, два частотних діапазони, підтримка 4K-QAM і MLO забезпечують швидкісну передачу даних, гарантуючи, що знімання фільмів або сеанси віддаленого монтажу будуть такими ж безперебійними, як і в приміщенні. Завдяки корпусу із класом захисту IP65, різноманітним варіантам кріплення та підтримці PoE, BD4 Outdoor протистоятиме негодам, забезпечуючи стабільне покриття мережі Wi-Fi.



Маршрутизатор ExpertWiFi EBG19P підійде для малих і середніх творчих студій, яким потрібна надійне мережеве підключення. Вісім портів PoE+ забезпечують підключення низки пристроїв з підтримкою PoE, а функція VLAN підвищує безпеку мережі. Кілька портів WAN з функціями балансування навантаження та відмовостійкості забезпечують стабільне з'єднання, що має вирішальне значення для безперервного творчого робочого процесу. Компактний дизайн і просте налаштування роблять EBG19P зручним мережевим рішенням.





Для великих за площею та кількістю підключених пристроїв студій незамінним помічником стане точка доступу ExpertWiFi EBA63. Вона забезпечує швидкість до 3000 Мбіт/с і підтримує до 100 активних пристроїв. Варіанти настінного та стельового кріплення гарантують, що вона впишеться в будь-який творчий робочий простір.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора