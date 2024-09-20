ELKO Ukraine починає дистрибуцію рішень для відеонагляду корейської Hanwha Vision

20 сентября 2024 г., 14:35

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Компанія ELKO Ukraine повідомляє про початок співробітництва з південнокорейським постачальником рішень у галузі відеоспостереження та рішень безпеки Hanwha Vision.

Як зазначається, це партнерство відкриває нові можливості для українських системних інтеграторів завдяки доступу до широкого асортименту якісних камер відеоспостереження, відеореєстраторів, аналітичних рішень та інноваційних систем штучного інтелекту від одного з найавторитетніших гравців на світовому ринку.

Рішення Hanwha Vision широко використовуються у різноманітних галузях та сферах, включаючи комерційні та житлові будівлі, транспортну інфраструктуру (аеропорти, залізниці, порти), роздрібну торгівлю, фінансові установи, промислові підприємства, медичні та навчальні заклади. Завдяки передовим технологіям відеоаналітики та АІ, рішення компанії сприяють підвищенню рівня безпеки, оптимізації операцій та процесів і кращому захисту активів у цих критичних секторах.

"Продукти Hanwha Vision допомагають системним інтеграторам задовольняти потреби клієнтів, що зростають, – від малого та середнього бізнесу до великих підприємств і державних установ. Завдяки великому міжнародному досвіду, компанія надає якісний сервіс і технічну підтримку, що допомагає підприємствам та організаціям підтримувати належний рівень безпеки", заявили у ELKO Ukraine.

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