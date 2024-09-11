AMD анонсувала уніфіковану архітектуру графічних процесорів UDNA

11 сентября 2024 г., 16:35

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На виставці IFA 2024 старший віцепрезидент і генеральний директор підрозділу обчислювальної та графічної техніки AMD Джек Хуїнь (Jack Huynh) оголосив, що компанія об'єднає свої архітектури RDNA, орієнтовану на споживачів, і CDNA, орієнтовану на центри обробки даних, в одну мікроархітектуру під назвою UDNA. Це дасть їй змогу ефективніше конкурувати з екосистемою CUDA компанії Nvidia. Примітно, що оголошення було зроблено в той момент, коли AMD вирішила відмовитися від ігрових відеокарт високого класу, щоб прискорити завоювання частки ринку.



Нагадаємо, коли AMD перейшла від мікроархітектури GCN 2019 року, компанія вирішила розділити свою нову графічну мікроархітектуру на два різні дизайни: RDNA призначена для ігрових графічних продуктів для споживчого ринку, а архітектуру CDNA розробили спеціально для обчислювальних навантажень AI та HPC у центрах обробки даних. За словами представника AMD, тепер же їхня уніфікація покликана спростити роботу розробників із цими платформами, що дасть змогу залучити набагато більшу їхню кількість.



Компанія поки не розкриває деталі дорожньої карти розвитку UDNA, повідомляючи лише про те, що поки ухвалено стратегічне рішення. Але можна припустити, що виходячи з того, що AMD повідомила про плани створення архітектури RDNA 4, UDNA буде ще як мінімум на одне покоління далі.

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