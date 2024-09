Главная » Новости Acer розширює лінійку ПК з Copilot+ новими ноутбуками Swift 14 AI та Swift Go 14 AI 11 сентября 2024 г., 15:25 0

Tweet Acer представила нові ноутбуки Swift Go 14 AI та Swift 14 AI лінійки ПК Copilot+. Ці інтелектуальні пристрої вирізняються багатозадачністю, високою продуктивністю та небаченою тривалістю роботи від акумулятора.



Swift Go 14 AI оснащено новітнім 8-ядерним процесором Snapdragon X Plus в ультракомпактному корпусі. Компанія Acer також анонсувала вихід ноутбука Swift 14 AI з новим процесором AMD Ryzen AI 300, який завдяки інноваційній архітектурі AMD XDNA 2 забезпечує безкомпромісно високу продуктивність та виняткову обчислювальну потужність AI-прискорювача. Ноутбуки Copilot+ значно підвищують ефективність виконання щоденних завдань і оптимізують робочі процеси, а вбудовані AI-програми від Acer покращують взаємодію користувача із цифровим світом.



«Нові ноутбуки Swift AI втілюють нашу стратегію, спрямовану на постійне поліпшення взаємодії користувачів із пристроями, які ми випускаємо, – розповідає Джеймс Лін, генеральний директор підрозділу з виробництва ноутбуків Acer, – Їх оснащено одними з найпотужніших AI-процесорів сучасності, і ми раді, що ці новітні технології стануть доступними ще більшій кількості людей».



ПК категорії Copilot+ змінюють підхід до роботи, творчості та взаємодії користувачів із пристроями Swift. Засіб Cocreator допомагає користувачам утілювати їхні ідеї в життя, створюючи нові зображення на основі опису. А засіб Live Captions може перекладати мовлення з 44 мов світу та створювати субтитри англійською в режимі реального часу для відео, фільмів і роликів на YouTube. Набір функцій Windows Studio Effects, що включає опції розмиття фону, прямого погляду, автоматичного кадрування, портретного світла та креативних фільтрів, використовує AI для покращення освітлення та надання користувачам якомога привабливішого вигляду під час проведення віртуальних зустрічей, відеовикликів або потокового передавання відео.



Ноутбуки Swift AI також оснащено AI-програмами від Acer, що робить їх незамінними пристроями для щоденного використання. Завдяки програмі AcerSense ви можете контролювати роботу ноутбука та зміни в системі, здійснювати перевірки, застосовувати AI-функції та налаштовувати пристрій під себе одним натисканням клавіші AcerSense. А з AI-інструментами для відеоконференцій Acer PurifiedView 2.0 та Acer PurifiedVoice 2.0 ви завжди матимете чудовий вигляд і чітко звучатимете під час онлайн-спілкування. Швидко перейти до цих функцій і налаштувати їх можна на панелі Acer QuickPanel із простим та інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. Вона відображається автоматично, щойно пристрій виявляє активність вебкамери або мікрофона. Технологія Acer User Sensing дбає про захист даних, які відображаються на екрані, коли ви відходите від пристрою. Завдяки вбудованому датчику руху ці ноутбуки точно виявляють присутність користувача на основі активності та відстані. Коли користувач відходить від ноутбука, датчик ініціює автоматичне блокування екрана. А коли повертається – зможе знову ввійти в систему за допомогою Windows Hello.



ПК Copilot+ тепер представлені в лінійці Swift Go від Acer. Це високопродуктивні та доступні пристрої, створені для підвищення продуктивності й ефективного виконання щоденних завдань. Swift Go 14 AI (SFG14-01) працює на базі CPU Snapdragon X Plus із 8 високопродуктивними ядрами, що мають тактову частоту 3,4 ГГц, та інтегрованим AI-прискорювачем Qualcomm Hexagon NPU, здатним виконувати до 45 TOPS. Його оснащено пам’яттю LPDDR5X обсягом до 32 ГБ та SSD місткістю до 1 ТБ з інтерфейсом NVMe PCIe Gen 4, що дасть змогу без проблем працювати в режимі багатозадачності та зберігати великі файли. Завдяки 8-ядерному процесору Snapdragon X Plus і сумісності із сотнями першокласних програм, оптимізованих для архітектури Snapdragon, ноутбук Swift Go 14 здатен ефективно й безперебійно працювати до 28 годин у режимі відтворення відео, навіть за особливо високого робочого навантаження.



Swift Go 14 AI підходить для розваг завдяки 14,5-дюймовому IPS-дисплею з роздільною здатністю WQXGA (2560x1600), частотою оновлення 120 Гц і 100% охоплення колірної палітри sRGB. Крім того, екран ноутбука відповідає вимогам рейтингу RPF 50, що означає на 50% менше випромінення синього світла та на 20% меншу його токсичність. Користувачі оцінять виняткову якість звучання подвійних динаміків, що підтримують аудіотехнологію DTX:X Ultra. Ноутбук також оснащено інфрачервоною вебкамерою формату 1440p QHD зі шторкою для захисту конфіденційності, які забезпечують якісне відтворення зображення під час онлайн-спілкування та збереження приватності, навіть коли камера не використовується.



Усі ці можливості інтегровано в новітній ноутбук зі стильним і витонченим корпусом. Про підтримку пристроєм технології штучного інтелекту та його вдосконалені функції свідчить піктограма, нанесена на верхню частину тонкого алюмінієвого корпусу, а також індикатор активності AI на сенсорній панелі, який світиться під час використання AI-прискорювача або Copilot. Завдяки шарніру, що обертається на 180°, пристрій можна відкривати однією рукою та встановлювати під будь-яким кутом, що підвищує зручність його використання. Крім того, ноутбук оснащено достатньою кількістю портів: двома роз’ємами USB 4.0 Type-C з підтримкою швидкого заряджання та двома інтерфейсами USB Type-A. Швидке й надійне підключення реалізується завдяки технологіям Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4.



Ноутбук Acer Swift 14 AI (SF14-61/T) здатен адаптуватися до різних стилів роботи та виконувати завдання, що потребують високої обчислювальної потужності. Вбудовані генеративні AI-інструменти та помічники допомагають підвищити продуктивність користувачів і максимально розкрити потенціал ноутбука. Найвибагливіші робочі завдання та робота в режимі багатозадачності – за іграшки для комп’ютера на базі AI. Завдяки процесору AMD Ryzen AI 9 365 пристрій швидко й ефективно обробляє локальні AI-навантаження. Обчислювальна потужність нових процесорів AMD – 50 TOPS. Такої швидкості обробки AI-завдань вдалося досягти завдяки новітній архітектурі AMD XDNA 2 та наявності 10 високопродуктивних ядер Zen 5. Ще однією перевагою цього ноутбука є неабияка автономність – він здатен працювати в режимі відтворення відео до 27 годин поспіль. Також варто згадати про пам’ять LPDDR5X обсягом до 32 ГБ і накопичувач PCIe Gen 4 NVMe місткістю до 2 ТБ, завдяки яким операції виконуються швидко й без затримок.



Усі ці високопродуктивні компоненти інтегровано в ультратонкий корпус ноутбука Swift 14 AI, виконаного з преміальних матеріалів. Цим пристроєм дуже зручно користуватися, оскільки він розкривається на 180°, а завдяки невеликій вазі (1,32 кг) його просто перевозити. Для ще зручнішого користування ноутбук оснащено спеціальною клавішею Copilot, яку розробники розмістили на клавіатурі з підсвіткою. Після її натискання на сенсорній панелі починає світитись яскравий індикатор активності, який сигналізує про запуск AI-помічника.



Ноутбук Swift 14 AI обладнано 14-дюймовим OLED-дисплеєм із роздільною здатністю WQXGA (2880x1800), що має сертифікати VESA DisplayHDR TrueBlack 500 і Eyesafe 2.0. Коефіцієнт контрастності 1 000 000:1 і пікова яскравість 500 нітів забезпечують відтворення яскравих і природних кольорів на екрані. Як альтернативу можна вибрати ноутбук із сенсорним IPS-дисплеєм, що має роздільну здатність WQXGA і частоту оновлення 120 Гц, які пропонують більш інтерактивну взаємодію з пристроєм. Аудіовізуальні можливості пристрою містять подвійні динаміки з підтримкою технології DTS:X Ultra, що створюють ефект повного занурення в події на екрані, а інфрачервона HDR-камера формату 1440p QHD зі шторкою для захисту конфіденційності забезпечує високу якість зображення. Залишатися на зв’язку та підключатися без жодних проблем можна завдяки технологіям Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4, а також широкому вибору портів: 2хUSB Type-C (з підтримкою USB 4 та можливістю заряджання через USB), 2хUSB 3.2 Type-A і HDMI 2.1.



Ноутбук Acer Swift 14 AI (SF14-01) надійде у продаж в Україні у листопаді з початковою ціною від 59999 грн. Ноутбук Acer Swift 14 AI (SF14-61/T) надійде у продаж в Україні у жовтні з початковою ціною від 55999 грн.

