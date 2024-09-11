Алло: у серпні продажі планшетів та ноутбуків зросли на 15% проти торішніх

11 сентября 2024 г., 17:45

Маркетплейс Алло підбив деякі підсумки роботи в сезон Back-to-School.

Як повідомляється, пік закупів товарів до нового навчального року традиційно припав на кінець літа.

За результатами останнього тижня серпня, продажі павербанків та зарядних станцій в Алло зросли в 4 рази, а продажі планшетів та ноутбуків – на 10% проти попереднього тижня. Загалом у серпні продажі планшетів, ноутбуків, телевізорів та дрібної побутової техніки зросли на понад 15% проти торішніх показників. А от середній чек залишився майже таким самим, як і в аналогічний період минулого року.

Серед найбільш популярних товарів очікувано присутні смартфони, планшети та ноутбуки. Так у клієнтів Алло мають попит планшети:

Redmi Pad Pro 8/256 ГБ;

Lenovo Tab M11 8/128 ГБ;

Apple iPad 10.22";

Redmi Pad SE 4/128 ГБ;

Samsung Tab A9+.

А також ноутбуки:

RedmiBook Pro14 R5;

RedmiBook 16;

ASUS TUF Gaming FA506NF-HN033;

Apple MacBook Air 13 M1;

Acer Aspire 3 A315-59.

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