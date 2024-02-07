Google виплатить 350 млн дол. для врегулювання позову акціонерів щодо конфіденційності даних

7 февраля 2024 г., 9:35

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Як повідомляє Reuters, компанія Google погодилася виплатити 350 мільйонів доларів для врегулювання позову акціонерів, пов’язаного з помилкою в системі безпеки на вже неіснуючому веб-сайті соціальної мережі Google+.



Попередня мирова угода була подана пізно ввечері в понеділок до федерального суду Сан-Франциско після більш ніж року медіації і потребує затвердження окружним суддею США Тріною Томпсон (Trina Thompson).



Угода врегульовує претензії до Google, яка в березні 2018 року дізналася програмний збій, який призвів до витоку персональних даних користувачів Google+. Компанія місяцями приховувала проблему, публічно наголошуючи на своїй прихильності до безпеки даних.



Акціонери заявили про занепокоєння Google, що розкриття інформації призведе до регуляторного та громадського контролю, подібного до того, який отримав Facebook після того, як лондонська компанія Cambridge Analytica зібрала дані його користувачів для виборів у США 2016 року.



Згідно зі скаргою, акції материнської компанії Google, Alphabet, впали в кілька разів, коли з’явилися новини про баг, що призвело до падіння її ринкової вартості на мільярди доларів.



Позов, який очолив скарбник штату Род-Айленд Джеймс Діосса (James Diossa) від імені державного пенсійного фонду, що володіє акціями Alphabet, охоплює акціонерів Alphabet за період з 23 квітня 2018 року по 30 квітня 2019 року.



Google заперечив протиправні дії, погодившись на врегулювання, і не знайшов доказів неправомірного використання даних.



Прес-секретар компанії Хосе Кастанеда (Jose Castaneda) сказав: «Ми регулярно виявляємо і виправляємо проблеми з програмним забезпеченням, розкриваємо інформацію про них і серйозно ставимося до цих проблем. Це питання стосується продукту, який більше не існує, і ми раді, що воно вирішене».



У 2020 році компанія з Маунтін-В’ю уклала відповідну угоду з користувачами Google+ на суму 7,5 мільйона доларів.



Про мирову угоду, досягнуту в понеділок, стало відомо через 5 з половиною тижнів після того, як Google задовольнила позов, в якому стверджувалося, що компанія таємно відстежувала використання інтернету мільйонами людей, які думали, що здійснюють приватний перегляд сторінок в мережі. Умови цієї угоди ще не розголошуються.

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