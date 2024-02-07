Поставки процесорів для ПК зросли на 21,8% у IV кв. 2023 р.

7 февраля 2024 г., 11:35

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Jon Peddie Research повідомляє, що зростання світового ринку клієнтських процесорів для ПК досягло 66 мільйонів одиниць у IV кв. 2023 р., що на 7% більше, ніж у попередньому кварталі, і на 22% більше, ніж у попередньому році.



«Збільшення поставок клієнтських процесорів у четвертому кварталі є позитивною новиною на тлі гнітючих новин в цілому. Збільшення кількості невтішних новин на Близькому Сході в поєднанні з триваючою війною в Україні, торговельною війною з Китаєм та звільненнями в багатьох організаціях стало потоком поганих новин, попри зниження інфляції та зростання ВВП в США. Поставки процесорів демонструють постійне зростання і є випереджаючим індикатором», прокоментував ситуацію Джон Педді (Jon Peddie), президент JPR.



Майже 70% процесорів для клієнтських ПК, проданих в останньому кварталі 2023 року, були призначені для ноутбуків, що значно більше, ніж 63% рік тому. Дійсно, ноутбуки вже багато років перевершують продажі настільних комп’ютерів, тому не дивно, що індустрія відвантажила більше процесорів для ноутбуків, ніж для настільних комп’ютерів.



Поставки інтегрованих графічних процесорів (iGPU) також зросли, досягнувши 60 мільйонів одиниць, що на 7% більше, ніж у попередньому кварталі, і на 18% більше, ніж у попередньому році. Оскільки більшість клієнтських процесорів зараз мають вбудований графічний процесор в тій чи іншій формі, можна очікувати, що поставки iGPU будуть зростати разом з поставками клієнтських процесорів.



Jon Peddie Research прогнозує, що iGPU будуть домінувати в сегменті, а їх проникнення, як очікується, зросте до 98% протягом наступних п’яти років.



Тим часом згідно з даними Jon Peddie Research, сегмент серверних процесорів показав іншу картину у IV кв. 2023 року, зі скромним зростанням на 2,8% порівняно з попереднім кварталом, але значним падінням на 26% у річному обчисленні.

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