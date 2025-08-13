AI-революція чи загроза? 97% компаній не мають базового захисту для AI

13 августа 2025 г., 17:25

Стрімке впровадження технологій штучного інтелекту змінює бізнес, але чи готові компанії захищатися від нових кіберзагроз? Нещодавній звіт IBM Cost of a Data Breach Report 2025 виявив важливу тенденцію: впровадження AI значно випереджає безпеку та управління, створюючи нове, вразливе поле для атак.

За даними дослідження, проведеного Ponemon Institute за підтримки IBM, 13% організацій повідомили про порушення в моделях або додатках AI. При цьому 8% навіть не знали, чи були скомпрометовані таким чином.

Звіт, що охоплює досвід 600 організацій по всьому світу, виділяє кілька ключових моментів.

Зокрема, 97% організацій, що постраждали від AI-атак, повідомили, що не мали належного контролю доступу до своїх AI-систем. Як наслідок, 60% інцидентів, пов'язаних з AI, призвели до компрометації даних, а 31% – до збою в роботі. Також, кожна п'ята компанія повідомила про злам через так званий «тіньовий AI» (несанкціоноване використання AI-інструментів співробітниками). Це призвело до вищих витрат на відновлення в середньому на 670 тис. дол.

При цьому лише 49% компаній планують збільшити інвестиції в безпеку після зламів. Це значне зниження порівняно з минулим роком, що вказує на небезпечну тенденцію до недооцінки ризиків. AI відкриває нові горизонти, але без належних заходів безпеки ці можливості перетворяться на наймасштабнішу загрозу сучасності.

Варто зазначити, що 16% досліджених зламів були здійснені саме за допомогою AI-інструментів, найчастіше для фішингових атак або підроблених (deepfake) відео.

Що стосується фінансових наслідків, то глобальна середня вартість витоку даних знизилася до 4,44 млн дол., що є першим спадом за п'ять років. Однак, у США цей показник досяг рекордних 10,22 млн дол. Цікаво, що організації, які активно використовують рішення на основі AI в системах безпеки, заощадили в середньому 1,9 млн дол. і скоротили час реагування на злам на 80 днів.

Дослідження виявило відсутність базового контролю доступу до AI-систем, що залишає конфіденційні дані незахищеними, а моделі вразливими до маніпуляцій. Вартість бездіяльності – це не лише фінансові втрати, а й втрата довіри, прозорості та контролю.

