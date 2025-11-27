Презентовано модульну систему Schneider Boost Pro для розширеного управління та накопичування електроенергії

27 ноября 2025 г., 17:25

На щорічному заході Innovation Summit 2025 компанія Schneider Electric представила своє нове рішення для зберігання енергії на базі акумуляторів - Schneider Boost Pro. Ця модульна система призначена для комерційних та промислових будівель (C&I) і дозволяє здійснювати розширене управління енергетичними ресурсами.



Зазначається, що рішення Schneider Boost Pro є частиною стратегії компанії, спрямованої на підвищення стійкості та оптимізації енергоспоживання. Система дозволяє інтегрувати відновлювані джерела енергії, такі як сонячні панелі, з внутрішньою мережею будівлі, забезпечуючи максимальне самоспоживання та зменшуючи залежність від централізованої мережі.



Однією з ключових функцій Boost Pro є зрізання піків навантаження (peak shaving). Система накопичує енергію, коли вона дешева (або коли сонячна генерація висока), і використовує її в періоди пікового споживання, коли тарифи найвищі. Це дозволяє підприємствам суттєво зменшити експлуатаційні витрати.



Boost Pro розроблено як повністю інтегроване рішення, яке працює у поєднанні з платформою управління енергією та будівлями EcoStruxure від Schneider Electric. Така інтеграція забезпечує єдиний центр керування, дозволяючи автоматизувати процеси ухвалення рішень щодо заряджання/розряджання батарей на основі прогнозування попиту, погодних умов та динаміки тарифів.

