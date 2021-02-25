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AgriChain использует преимущества микросервисов при создании своих решений 

25 февраля 2021 г., 17:32
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Почему микросервисная архитектура IT-систем столь популярна в настоящее время и будет востребованной еще долгие годы? Почему команда разработчиков AgriChain использует данный подход на практике, при создании своих ИТ-решений для агробизнеса?

Абсолютной противоположностью микросервисной архитектуре является монолитный подход. Идеологическая концепция монолита – это процесс объединения разрозненных компонентов в единое IT-решение на одной платформе. Все блоки унифицированы, а все функции управляются в единой точке сбора.

Данный метод является проблематичным для крупных компаний и совершенно не подходит для «быстрых» бизнес-проектов, например, таких как Facebook или Netflix. Хочешь быть впереди планеты всей, у тебя нет времени на написание унифицированных мануалов для проекта такого масштаба.

Имея в своем арсенале тысячи новаторских идей, агрессивную бизнес-стратегию продвижения на рынке, данные компании пропагандируют в среде разработчиков микросервисную разработку, которая приводит к взрывному росту IT-продукта на практике.

IT-разработчики крупных проектов заметили, что монолитная методика не справляется с поставленными задачами быстроразвивающегося IT-продукта, а постоянные сложности с распределением задач между IT-модулями подталкивает переходить в более гибкую архитектуру: разделить её на блоки или кластеры, а между ними построить четкие, но одновременно простые протоколы обмена.

Подводя итог, констатируем, что базовой причиной появления микросервисного подхода стала необходимость разработки одного большого продукта двумя и более командами разработчиков. На практике, происходит дробление единого продукта на несколько совершенно независимых частей. Даже более, данный подход кроет в себе возможность разработки не только разными командами, но и вообще на разных языках программирования.

Микросервисная архитектура – это популярный метод разработки IT-решений, путем создания независимых друг от друга модулей. Каждый из них отвечает за конкретную задачу, может быть в процессе жизнедеятельности дополнен или расширен.

Сервисы или отдельные IT-модули состоят из технологического набора конкретного бизнес-запроса.

Преимущества микросервисной архитектуры:

  1. Простота разработки и поддержки. Каждый независимый модуль решает одну задачу, соответственно при внесении изменений, нет необходимости перестраивать монолитный алгоритм.
  2. Быстрое построение большого проекта. Реализуется путем создания небольших проектных групп, отвечающих за отдельный элемент ІТ-системы.
  3. Возможность выбора для каждого IT-модуля своей библиотеки и языка программирования, который максимально качественно подходит для реализации поставленных задач.
  4. Легкое обновление всей системы – поэтапный процесс не тормозит IT-продукт в целом, а зачастую даже незаметен для рядового пользователя продукта.
  5. Бесперебойность работы. Сервисы, которые после использования утратили свою актуальность просто выключаются и это не отражается на работе IT-системы в целом.
  6. Этапность. Отдельные независимые сервисы разрабатываются и внедряются поэтапно, в зависимости от срочности внедрения, потребностей бизнеса или желания заказчика продукта.

Стоит обратить внимание, что каким бы хорошим ни был подход микросервисов, он актуален в IT-системах с большими нагрузками и объемами данных.

Например, IT-решение AgriChain Land – система управления земельным банком агрокомпаний имеет множество встроенных бизнес-процессов. После анализа требований к продукту, команда разработчиков выбрала микросервисную архитектуру. Так как одно из базовых условий для системы – это ее непрерывное масштабирование и максимальная стабильность работы. Это означает и взаимодействие с внешними решениями для аналитической работы, и интеграцию решения поставщиков данных в систему, и алгоритмы обмена с учетной системой и многое другое.

Правильность выбранного пути особенно хорошо ощущается во время внедрения такой системы управления земельным банком у нового клиента. IT-система разворачиваемся в нескольких точках одновременно. Одна команда занимается настройкой и интеграцией геометрии участков, другая параллельно занимается налаживанием обменов с учетной системой, третья проводит интерфейсную кастомизацию под требования заказчика.

Но, как зачастую бывает, в бочке меда, есть и ложка дегтя. Спустя несколько месяцев после выхода на рынок и разворачивания систем у разных клиентов разработчики стали фиксировать сбои производительности в некоторых частях ІТ-системы. Они происходили из-за того, что отдельно взятые микросервисы приняли на себя слишком много бизнес-логики, занимали больше времени на разворачиваемость и просчет внесенных данных. Поэтому очень важно обращать внимание на то, как бизнес-логика приложения ложится на компоненты и будьте готовы переписывать эти компоненты для достижения максимального результата.

Подводя итог, исходя из практики, можно констатировать, что самый важный, невосполнимый ресурс – это время. Сэкономить время на разработку и не потерять, а повысить уровень эффективности IT-продукта – задача с которой может справиться только микросервисный подходом построения архитектуры IT-системы.

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