AgriChain использует преимущества микросервисов при создании своих решений 

25 февраля 2021 г., 17:32

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Почему микросервисная архитектура IT-систем столь популярна в настоящее время и будет востребованной еще долгие годы? Почему команда разработчиков AgriChain использует данный подход на практике, при создании своих ИТ-решений для агробизнеса?

Абсолютной противоположностью микросервисной архитектуре является монолитный подход. Идеологическая концепция монолита – это процесс объединения разрозненных компонентов в единое IT-решение на одной платформе. Все блоки унифицированы, а все функции управляются в единой точке сбора.

Данный метод является проблематичным для крупных компаний и совершенно не подходит для «быстрых» бизнес-проектов, например, таких как Facebook или Netflix. Хочешь быть впереди планеты всей, у тебя нет времени на написание унифицированных мануалов для проекта такого масштаба.

Имея в своем арсенале тысячи новаторских идей, агрессивную бизнес-стратегию продвижения на рынке, данные компании пропагандируют в среде разработчиков микросервисную разработку, которая приводит к взрывному росту IT-продукта на практике.

IT-разработчики крупных проектов заметили, что монолитная методика не справляется с поставленными задачами быстроразвивающегося IT-продукта, а постоянные сложности с распределением задач между IT-модулями подталкивает переходить в более гибкую архитектуру: разделить её на блоки или кластеры, а между ними построить четкие, но одновременно простые протоколы обмена.

Подводя итог, констатируем, что базовой причиной появления микросервисного подхода стала необходимость разработки одного большого продукта двумя и более командами разработчиков. На практике, происходит дробление единого продукта на несколько совершенно независимых частей. Даже более, данный подход кроет в себе возможность разработки не только разными командами, но и вообще на разных языках программирования.

Микросервисная архитектура – это популярный метод разработки IT-решений, путем создания независимых друг от друга модулей. Каждый из них отвечает за конкретную задачу, может быть в процессе жизнедеятельности дополнен или расширен.

Сервисы или отдельные IT-модули состоят из технологического набора конкретного бизнес-запроса.

Преимущества микросервисной архитектуры:

Простота разработки и поддержки. Каждый независимый модуль решает одну задачу, соответственно при внесении изменений, нет необходимости перестраивать монолитный алгоритм. Быстрое построение большого проекта. Реализуется путем создания небольших проектных групп, отвечающих за отдельный элемент ІТ-системы. Возможность выбора для каждого IT-модуля своей библиотеки и языка программирования, который максимально качественно подходит для реализации поставленных задач. Легкое обновление всей системы – поэтапный процесс не тормозит IT-продукт в целом, а зачастую даже незаметен для рядового пользователя продукта. Бесперебойность работы. Сервисы, которые после использования утратили свою актуальность просто выключаются и это не отражается на работе IT-системы в целом. Этапность. Отдельные независимые сервисы разрабатываются и внедряются поэтапно, в зависимости от срочности внедрения, потребностей бизнеса или желания заказчика продукта.

Стоит обратить внимание, что каким бы хорошим ни был подход микросервисов, он актуален в IT-системах с большими нагрузками и объемами данных.

Например, IT-решение AgriChain Land – система управления земельным банком агрокомпаний имеет множество встроенных бизнес-процессов. После анализа требований к продукту, команда разработчиков выбрала микросервисную архитектуру. Так как одно из базовых условий для системы – это ее непрерывное масштабирование и максимальная стабильность работы. Это означает и взаимодействие с внешними решениями для аналитической работы, и интеграцию решения поставщиков данных в систему, и алгоритмы обмена с учетной системой и многое другое.

Правильность выбранного пути особенно хорошо ощущается во время внедрения такой системы управления земельным банком у нового клиента. IT-система разворачиваемся в нескольких точках одновременно. Одна команда занимается настройкой и интеграцией геометрии участков, другая параллельно занимается налаживанием обменов с учетной системой, третья проводит интерфейсную кастомизацию под требования заказчика.

Но, как зачастую бывает, в бочке меда, есть и ложка дегтя. Спустя несколько месяцев после выхода на рынок и разворачивания систем у разных клиентов разработчики стали фиксировать сбои производительности в некоторых частях ІТ-системы. Они происходили из-за того, что отдельно взятые микросервисы приняли на себя слишком много бизнес-логики, занимали больше времени на разворачиваемость и просчет внесенных данных. Поэтому очень важно обращать внимание на то, как бизнес-логика приложения ложится на компоненты и будьте готовы переписывать эти компоненты для достижения максимального результата.

Подводя итог, исходя из практики, можно констатировать, что самый важный, невосполнимый ресурс – это время. Сэкономить время на разработку и не потерять, а повысить уровень эффективности IT-продукта – задача с которой может справиться только микросервисный подходом построения архитектуры IT-системы.

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