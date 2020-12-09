Система управления земельным банком AgriChain Land получила ряд улучшений

9 декабря 2020 г., 16:05

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Компания AgriChain представила расширение возможностей одноименной комплексной платформы управления агробизнесом.

Эффективное управление земельным банком – это качественное структурирование большого объема данных и оперативная работа для принятия взвешенных управленческих решений. Одной из главных проблем в Украине при этом является сопоставление и объединение различных, неструктурированных данных больших объемов, зачастую хранящихся в различных цифровых, а иногда и бумажных форматах.

Как отмечается, команда специалистов AgriChain ведет постоянный сбор обратной связи от пользователей системы AgriChain Land для развития и усовершенствования возможностей продукта.

С целью оптимизации работы с картой в системе, а также, слоями карты (G-Hybrid, G-Satellite, G-Streets, G-Terrain, OpenStreet, Bing-Aerial, Bing-Road, пользовательские слои) разработка front-end части продукта была переведена на React (JavaScript-библиотека с открытым исходным кодом для разработки пользовательских интерфейсов) с использованием компонентной модели. Это позволило создать рабочий набор компонентов и в дальнейшем в ходе развития продукта использовать их повторно с минимальными изменениями. Что повышает качество кода и упрощает его поддержку в будущем.

Также в новой версии AgriChain Land появился большой функциональный блок для создания в системе частичных обменов земельных участков. Поскольку кроме проблем обработки «больших данных», существуют законодательные нормы, способствующие созданию такого уникального явления в агробизнесе Украины, как «шахматка».

Теперь пользователь AgriChain Land, специалист земельного управления агрокомпании, в три этапа фиксирует частичный обмен:

Создает собственный земельный полигон на карте, а система автоматически рассчитывает площадь по каждому земельному участку;

Создает внешний полигон или выбирает из существующих в системе земельный участок;

Алгоритмы системы создают договор обмена со всеми необходимыми реквизитами для работы, отчет с учетом всех частичных обменов, а также у всех пользователей системы конкретной агрокомпании появляется возможность проводить визуальный анализ отрисованных участков на карте.

Эти и другие усовершенствования актуального релиза системы управления земельным банком AgriChain Land повышают эффективность работы специалистов всех направлений: разработчики повышают качество кода, а пользователи смогут намного эффективней проводить аудит, наполнять информацией базы данных, формировать достоверные управленческие отчеты, фиксировать договора обмена всех типов, а самое главное, повысить качество управления земельным банком компании.

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