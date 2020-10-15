Система управления земельным банком Agrichain Land получила пользовательские слои

15 октября 2020 г., 15:55

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Компания Agrichain сообщила о выпуске обновления Agrichain Land, ИТ-системы по управлению земельным банком агрокомпаний. Решение позволяет закрыть главные проблемы в управлении земельным банком, с которыми сталкиваются все аграрии Украины: недостоверность и неполнота исторических данных; различия в площади участков и полей, арендуемых и обрабатываемых предприятием; человеческий фактор в процессе модерации отношений с пайщиками и пр.



Отмечается, что в последнем обновлении Agrichain Land были добавлены «пользовательские слои», что заметно усилило продукт в части инструментов по визуализации данных на карте. Теперь пользователи системы имеют обширный инструментарий для создания произвольного количества слоев и отображения данной информации на карте.



В частности, появилась возможность наносить на карту стационарные объекты на поле, как то линии электропередач, хаотично созданные дорожные соединения, устаревшие ирригационные системы и т.п.; выделять на карте санитарные зоны, земли водного фонда, поля конкурентов и т.д.; наносить на карту элеваторы, заводы и прочие важные объекты.



В разделе управления слоями пользователей есть возможность загрузить готовые контуры новых объектов из внешних файлов или нарисовать слои вручную.



Также подчеркивается, что благодаря последним усовершенствованиям ИТ-система управления земельным банком AgriChain Land дает возможность получить полную цифровизацию земельного банка в одной системе, а также собственную интерактивную кадастровую карту и аудит данных 24/7. Плюс к этому AgriChain Land позволяет создать систему менеджмента задач специалистов и создавать гибкую систему аналитических отчетов.



По заявлению представителей AgriChain, выпуск обновления крайне важен, поскольку накануне открытия рынка земли каждый квадратный метр земельного банка должен быть четко отражен, упорядочен и проинспектирован. Это позволит агропроизводителям не только не потерять их земельный банк в будущем, но и сэкономить деньги на землепользовании уже сейчас.

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