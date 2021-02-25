Ноутбук ASUS ZenBook Duo 14 (UX482) со вспомогательным экраном стоит от 48999 грн

25 февраля 2021 г., 17:45

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Украинское представительство ASUS объявило о начале продаж нового 14-дюймового лэптопа ASUS ZenBook Duo 14 (UX482), главной отличительной особенностью которого является наличие вспомогательного сенсорного экрана ScreenPad Plus, который при поднятии крышки раскрывается под удобным для работы углом. При диагонали 12,6 дюймов он занимает всю ширину корпуса и оснащен механизмом автоматического наклона для улучшения удобства чтения и повышения эффективности охлаждения.

Модель ZenBook Duo 14 сертифицирована по программе Intel Evo и базируется на процессоре Intel Core i7 11-го поколения с тактовой частотой до 4,7 ГГц, графикой Intel Iris Xe, дискретной графике NVIDIA GeForce MX450 и ОЗУ до 32 ГБ. Новинка оснащена накопителем PCIe 3.0×4 объемом до 1 ТБ. ZenBook Duo 14 обладает поддержкой технологии ASUS Intelligent Performance Technology (AIPT), которая обеспечивает дополнительный прирост производительности процессоров Intel 11-го поколения. Заявлено, что в режиме Performance надбавка к скорости может достигать 40% по сравнению с аналогичным ноутбуком без поддержки AIPT. ZenBook Duo 14 также оборудован системой охлаждения AAS Plus. Кроме повышения эффективности охлаждения, эта система позволила сделать корпус на 3 мм тоньше, чем у модели предыдущего поколения, за счет уменьшения свободного пространства внутри корпуса, которое требуется для традиционного охлаждения.

В набор портов модели ZenBook Duo 14 входит два разъема USB-C с поддержкой стандарта Thunderbolt 4. Они работают как в режиме зарядки (Power Delivery), так и вывода изображения (DisplayPort), а их пропускная способность в 40 Гбит/с позволяет пользователям подключать к ноутбуку внешний дисплей с разрешением 8K или два — с разрешением 4K. ZenBook Duo 14 также оборудован модулем Wi-Fi 6 от Intel с технологией ASUS WiFi Master Premium.

В ZenBook Duo 14 используется новый вариант панели ScreenPad Plus, которая при открытии крышки ноутбука раскрывается под углом в 7°. При размещении ноутбука на входящей в комплект подставке Duo Stand дополнительный дисплей располагается под углом, наиболее удобным для работы со стилусом. Сенсорный дисплей поддерживает новейшие активные стилусы с 4096 уровнями давления, включая ASUS Pen.

Обновленное программное обеспечение Screen Xpert 2 включает в себя набор приложений и функций для повышения продуктивности: в частности, новая функция Window Flick позволяет пользователям переключаться между дисплеями с помощью жестов. Приложение Task Group получило обновленный интерфейс, в котором пользователи могут просмотреть имеющиеся группы приложений и переключиться в рабочую среду, одним касанием запустив несколько приложений.

В ScreenXpert 2 было добавлено также ПО Control Panel. Панели управления данного приложения предоставляют пользователю интуитивно понятные элементы управления для точной настройки размера кисти, насыщенности, уровня прозрачности слоя и многого другого. Предлагаются четыре элемента управления — поворотный регулятор, кнопка, ползунок и линейка прокрутки, обеспечивающие точное и плавное управление параметрами. Control Panel в настоящее время совместима с приложениями Adobe Photoshop, Lightroom Classic, Premiere и After Effects. Сообщается, что в ближайшем будущем спектр поддерживаемых приложений будет расширен.

Ноутбук ZenBook Duo 14 (UX482) уже доступен в Украине по цене от 48999 грн.

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