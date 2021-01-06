AgriChain интегрировал в систему управления земельным банком BI-инструментарий Qlik 

6 января 2021 г., 11:35

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Команда разработчиков ИТ-компании AgriChain, создающая одноименный портал по управлению агробизнесом, изначально закладывала в бизнес-логику своего продукта возможность прохождения полного производственного цикла: от идеи старта производственного сезона до получения структурированных, удобных и информативных отчетов для лиц принимающих решения в компании, цель которых – это успешность бизнеса.

В современных реалиях невозможно построить сильный ИТ-продукт с «нуля», без использования лучших мировых практик и интеграции с существующими решениями от лидеров рынка. Проанализировав популярные BI-решения, разработчики остановились на продукте Qlik от компании QlikTech – основанной в 1993 г. в Швеции. На сегодня это мировой лидер в своем сегменте с капитализацией в 1,5 млрд. долл. Штаб-квартира находится в городе Радноре (штат Пенсильвания, США). QlikTech является официальным аналитическим партнером Fortune 500 и обслуживает более 50 тыс. клиентов по всему миру.

Главный ресурс для агробизнеса – это земля. Поэтому первым аналитическим направлением команды AgriChain стали отчеты по консолидации земельного банка и конструктор бизнес-отчетов.

В отчет по консолидации земельного банка вошли четыре направления для анализа:

Площадь в аренде; Площадь в аренде с учетом обменов; Площадь в аренде в контуре поля; Площадь в контуре поля с учетом обменов.

Выбрав нужный период, за который есть необходимость проанализировать данные, управленец в считанные секунды получает все необходимые расчеты, на основе которых с легкостью можно построить гистограммы для визуального анализа и выявить возможные отклонения, на которые необходимо обратить внимание в первую очередь.

Команда разработчиков AgriChain на основе инструментария Qlik построила удобный в использовании конструктор отчетов по данным земельного банка агрокомпании.

Используя набор заготовленных выборок в системе по производственным подразделениям, виду земельных угодий, кадастровым номерам участка и документах на земельный участок, специалист работающий с анализом данных в считанные секунды может сформировать отчет с визуальной составляющей.

Работая с большими данными, используя старые методы анализа, в некоторых случаях могут понадобиться недели, для выявления ошибок, неточностей или нарушения внутренних регламентов бизнеса. Используя BI-систему, в считанные минуты можно подсветить нетипичные отклонения.

Агробизнес, работающий с аналитикой данных, благодаря BI-системе получает пять базовых конкурентных преимуществ:

Скорость. Своевременно полученные структурированные аналитические данные уберегают от операционных и стратегических рисков; Организованность. Регулярные поставки грамотно структурированных данных систематизируют правильные управленческие решения; Конкурентное преимущество. Бизнес, который регулярно работает с аналитикой своей бигдаты, на несколько шагов впереди конкурентов; Контроль за изменениями данных и изучение полученной информации за счет структурированности, удобства, доступности для понимания; Прибыльность от своевременных и эффективных управленческих решений, принятых на основе отчетов, включающих в себя огромное количество данных.

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