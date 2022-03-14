Укртелеком: знято обмеження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, крім Сумської

14 марта 2022 г., 10:31

Станом на 13 березня критична інфраструктура та національна мережа Укртелекому працюють. Послуги телефонії та інтернет-доступу надаються в усіх областях за винятком Чернігівської.



Як повідомляється, фахівці компанії шукають можливість відновити послуги у Чернігівській області, де вони відсутні через пошкодження мережі від бойових дій.



Середня доступність районних вузлів зв’язку складає 80%. При цьому в більшості областей вона наближаться до 100%, але в деяких суттєво менша через пошкодення. Луганська 4%, Харківська 55%, Запорізька 71%.



Знято обмеження швидкості доступу до інтернету для приватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надається сервісам ЗСУ, органам державної влади та соціальній інфраструктурі.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист