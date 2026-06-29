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Міноборони уперше запускає конкурентний тендер на закупівлю бомберів і мідлстрайків

29 июня 2026 г., 8:15
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Агенція оборонних закупівель ДОТ Міністерства оборони України оголошує перший конкурентний тендер на закупівлю важких бомберів і мідлстрайків. До участі запрошуються виробники відповідних товарів оборонного призначення.

Це перша закупівля дронів такого масштабу, що проводиться за конкурентною процедурою.

Одна з ключових вимог – оснащення ударних та розвідувально-ударних БпЛА тактичного й оперативного рівня стійкими системами зв’язку, які забезпечуватимуть ефективне виконання бойових завдань на далеких відстанях.

Планується законтрактувати десятки тисяч БпЛА цих типів у кількох постачальників – від 2 до 4 по кожному типу дронів. Один виробник може отримати до 50% від всього обсягу замовлення.

Конкурентні торги передбачають максимально широке коло учасників. Взяти участь можуть всі виробники, чия продукція відповідатиме заявленим тактико-технічним вимогам.

«За завданням Президента продовжуємо будувати систему оборонних закупівель із прозорими правилами, чесною конкуренцією та мінімізацією ручного впливу, щоб швидше масштабувати найефективніші рішення для фронту й посилювати перевагу України над ворогом», – підкреслив міністр оборони України Михайло Федоров.

Закупівельна процедура буде проводитись у закритому середовищі для гарантування безпеки оборонних підприємств та людей, які там працюють.

Такий підхід уже довів свою ефективність під час конкурентної закупівлі далекобійних 155-мм боєприпасів, де вдалося досягти економії понад 16%.

Перехід на конкурентні закупівлі став можливим після зміни в підходах до формування потреб і технічних специфікацій на бомбери та мідлстрайки. Закупівлі за такою процедурою можна застосовувати для широкого спектру БпЛА на основі тактико-технічних вимог, а не конкретних назв.

Міноборони системно масштабує конкурентні закупівлі в обороні. Це дозволяє залучати більше виробників, знизити загальну вартість закупівель і спрямувати зекономлені кошти на інші потреби Сил оборони.

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