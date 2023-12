Acer Swift Go 14 – новий ноутбук з процесорами Intel Core Ultra

15 декабря 2023 г., 13:35

0

Tweet

Компанія Acer анонсувала випуск нових моделей ноутбука Acer Swift Go 14 (SFG14-72) з підтримкою технологій штучного інтелекту. Пристрої оснащено процесорами Intel Core Ultra з відеоядром Intel Arc і новим інтегрованим нейронним процесором Intel AI Boost. Усе це забезпечує високу продуктивність і підтримку великих навантажень ШІ, а також дає змогу насолодитися максимально ефективною роботою тонкого й легкого ноутбука. Учні, митці й професіонали зможуть скористатися цілою низкою функцій Swift Go 14 на базі ШІ: Acer PurifiedVoice та Acer PurifiedView стануть помічниками під час проведення відеоконференцій, а власники моделей з OLED-дисплеєм отримають доступ іще й до різноманітних інструментів для персоналізації. Про ефективне виконання завдань і оптимізацію робочих процесів подбає технологія Copilot від Microsoft, доступна в ОС Windows 11.



«Наш новий Swift Go 14 – це не просто стильний ноутбук із високоякісним дисплеєм. Передусім це пристрій, який пропонує доступ до набору новітніх технологій для спільної роботи, що підтримують цілу низку функцій і підходять для користувачів із різним темпом життя, – розповідає Джеймс Лін (James Lin), генеральний директор підрозділу з виробництва ноутбуків компанії Acer – Swift Go 14 є одним із перших пристроїв на ринку, оснащених процесорами Intel Core Ultra, а це означає, що відтепер дедалі більше пристроїв Acer підтримуватиме виконання завдань із використанням генеративного ШІ».



Оснащений новітнім процесором Intel Core Ultra 7 155H і сертифікований як ноутбук на платформі Intel Evo Edition, Acer Swift Go 14 відповідає вимогам щодо продуктивності й забезпечує миттєвий вихід із режиму сну, швидке заряджання і збільшену тривалість автономної роботи (до 12,5 год). Крім того, процесори Intel Core Ultra серії H вирізняються своєю технологією Intel AI Boost, яка виконує роль рушія ШІ, а також вбудованим графічним процесором Intel Arc, що дбає про оптимізацію продуктивності, допомагає повністю зануритися в ігровий процес чи поринути в роботу над створенням контенту, а також відкриває доступ до безлічі ШІ-ресурсів. При цьому енергоефективність пристрою продовжує тішити користувачів високими показниками. Також варто відзначити й інструмент Intel Unison, який дає змогу під'єднати комп’ютер з ОС Windows 11 до пристроїв на базі Android або iOS, аби створити комплексну систему для передавання файлів, здійснення викликів, обміну повідомленнями та керування пристроями на одному екрані.



Swift Go 14 оснащено вебкамерою QHD 1440p, яка забезпечує швидке передавання зображень під час трансляцій і відеоконференцій, не споживаючи багато енергії завдяки застосуванню технології штучного інтелекту. Також для користувачів доступні технології Acer PurifiedVoice, що допомагає позбутися небажаних фонових шумів, та Acer PurifiedView, що дає змогу вдосконалити картинку на екрані за допомогою функцій розмиття фону, автоматичного кадрування та корекції погляду. Після ввімкнення камери чи мікрофона спрацьовує нова функція Acer QuickPanel, яка дає можливість швидко й легко налаштувати рішення для проведення відеоконференцій. Крім того, новітня технологія Acer AlterView використовує згенеровані штучним інтелектом карти глибини, щоб перетворювати зображення у форматі 2D на анімовані шпалери з 3D-ефектами, які можна переглядати під різними кутами.



Можливості ШІ використовує й функція Copilot в ОС Windows, яка допомагає з виконанням робочих і творчих завдань, а також оптимізує ігровий процес. Ця технологія покликана прискорювати виконання різноманітних завдань, скорочувати кількість збоїв і економити час користувачів. До того ж вона може надавати персоналізовані відповіді на запитання, мотивувати на реалізацію проєктів і пропонувати корисні підказки під час роботи. Copilot може коротко переказати зміст певної вебсторінки, написати електронний лист, змінити налаштування ПК, згенерувати зображення або ж скористатися іншими інструментами ШІ, доступними в таких програмах, як Paint, «Засіб захоплення фрагментів», «Фотографії» тощо.



Одним натисканням спеціальної кнопки AcerSense можна відкрити цю утиліту, яка дає змогу без зайвих зусиль керувати продуктивністю й налаштуваннями ноутбука, а також процесом технічного обслуговування. У цій програмі є, зокрема, вкладка Acer AI Zone, де можна дізнатися більше про ШІ-функції пристрою та оновити їх. Також варто згадати можливості підключення Swift Go 14: виріб оснащено всіма основними портами, зокрема двома портами USB Type-C, HDMI 2.1 і слотом для підключення карток пам’яті формату MicroSD, тоді як стандарти зв’язку Intel Wi-Fi 6E та Intel Bluetooth LE Audio гарантують надійне бездротове підключення до мережі та високоякісне передавання аудіосигналів.



Витончений, легкий і водночас потужний Acer Swift Go – ноутбук для активних користувачів, які часто працюють у дорозі й потребують універсального пристрою для виконання своїх задач. Алюмінієвий корпус важить 1,32 кг і має товщину 14,9 мм, тож його можна переносити в сумці або в руках. Сенсорна панель OceanGlass, виготовлена з переробленого океанічного пластику, відповідає принципам екологічності. ЇЇ площа збільшилась на 44 % порівняно з моделями попередніх поколінь, що забезпечує власникам пристрою ще більше свободи дій під час прокрутки.



Незалежно від типу виконуваних задач – це може бути перегляд фільмів чи розробка нових проєктів на 14-дюймовому ноутбуці – користувачі завжди зможуть насолоджуватися яскравим і насиченим зображенням на OLED-екрані з роздільною здатністю до 2,8K (2880х1800), охопленням 100% колірної палітри DCI-P3, сертифікатом VESA Display HDR True Black 500 і частотою оновлення 90 Гц. OLED-ноутбук доступний і у версії із сенсорним дисплеєм формату WUXGA (1920х1200), який підійде для тих, кому подобається керувати пристроєм за допомогою жестів.



Ноутбук Acer Swift Go 14 (SFG14-72) надійде в продаж в Україні у січні 2024 року за ціною від 43999 грн

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків