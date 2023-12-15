«Розумні» мікромережі посилять стійкость енергосистеми України

15 декабря 2023 г., 11:25

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Впровадження і розвиток «розумних» мереж та мікромереж стануть невід’ємною складовою процесу відновлення і відбудови українського енергосектору.

На цьому наголосив заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков під час онлайн-заходу «Мікромережа і «зелені» технології для розвитку сучасної енергетичної системи в Україні: міжнародна експертиза і подальші кроки», організованого Enterprise Europe Network. Захід відбувся за участі директора Департаменту з управління мережами Єврокомісії Якуба Боратинського, керівництва Державної інспекції енергетичного нагляду України, представників енергетичних компаній та експертного середовища.

«Економічне зростання України та активний розвиток наших регіонів після війни спричинить збільшення попиту на електроенергію. Ми передбачаємо зростання попиту на більш декарбонізовані та гнучкі види енергії з відходом від традиційних джерел, таких як вугілля та газ, і переходом до відновлюваних джерел енергії, таких як енергія вітру, сонця та біоенергія», - зазначив Ярослав Демченков, додавши, що Україна, як і багато інших країн, зараз потребує більш ефективного виробництва електроенергії, кращого управління мережами та підвищення стабільності та стійкості мереж.

Заступник міністра нагадав, що у жовтні 2022 року Уряд схвалив Концепцію впровадження «розумних мереж» в Україні та затвердив деталізований План заходів з її реалізації до 2035 року.

З метою реалізації та моніторингу виконання цього Плану заходів наказом Міністра енергетики створено робочу групу, до складу якої увійшли представники НКРЕКП, НЕК «Укренерго», операторів систем розподілу, громадських організацій, дослідницьких інститутів, експерти.

Триває робота над змінами до законодавства щодо використання сучасної термінології у сфері впровадження «розумних мереж», зокрема мікромереж.

Міненерго разом з міжнародними партнерами працює над моделями розподілених енергетичних кластерів, які будуть зосереджені навколо різних типів генерації, а також передачі та розподілу. Одним із важливих завдань є розроблення відповідної фінансової бізнес-моделі.

Також у Міненерго працюють над дорожньою картою розвитку «розумних мереж» для електроенергетичних підприємств.

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