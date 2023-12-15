Ampere запускає альянс AI-платформ з Graphcore, Kalray, Kinara

15 декабря 2023 г., 14:35

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Компанія Ampere, розробник ARM-чіпів для центрів обробки даних, спільно з вісьмома іншими компаніями створила AI Platform Alliance, покликаний знизити складність систем і сприяти кращій співпраці та відкритості, а також підвищити загальну продуктивність порівняно з GPU.



Серед перших компаній, що увійшли до AI Platform Alliance, - британський розробник чипів GraphCore, французька Kalray, розробник граничних AI-чипів Kinara, розробник чипів на пластинах Cerebras Systems, південнокорейські Furiosa, Luminous, Neuchips, Rebellions і Sapeon. Альянс планує протистояти домінуванню графічних процесорів від Nvidia, AMD і Intel у центрах обробки даних для AI.



Ampere співпрацюватиме з Kinara в рамках нещодавно сформованого AI Platform Alliance для перевірки спільних рішень у сфері AI, які стануть найкращою альтернативою GPU в серверах для ЦОД і допоможуть зробити платформи AI більш відкритими та прозорими.



"Ми з нетерпінням чекаємо початку співпраці з Kinara та іншими членами консорціуму, щоб затвердити спільні рішення в галузі AI, які стануть найкращою альтернативою статус-кво на базі GPU. Розробляючи ці рішення в рамках спів-товариства, ми прискоримо темпи інновацій у сфері AI, зробивши платформи відкритішими та прозорішими, а також підвищивши ефективність AI для розв'язання реальних проблем і забезпечивши стійку інфраструктуру в масштабі", - сказав директор із продуктів Ampere Джефф Віттіх.



Крім того, компанія Mirasys, розробник передової відеоаналітики на основі AI, співпрацює з компанією Kinara, надаючи рішення для відеоаналітики в реальному часі на основі приграничних технологій у секторах інтелектуальної роздрібної торгівлі та банківської справи.



Mirasys легко інтегрувала процесори Ara-1 Edge AI від Kinara у свої вбудовані платформи та передові аналітичні додатки. Таке об'єднання технологій дає потужне рішення для галузей промисловості, що дає змогу виконувати відеоаналітику в реальному часі безпосередньо на границі. Завдяки обробці відеоданих на границі, це партнерство також дає змогу скоротити витрати на пропускну здатність і зберігання даних, оптимізуючи використання ресурсів. Інтеграція розширеної аналітики та глибоких знань, отриманих з відеоданих за допомогою штучного інтелекту і машинного навчання, дає підприємствам цінні інструменти для прийняття рішень на основі даних.



"Наша участь в AI Platform Alliance допоможе продемонструвати міць і економічну ефективність використання нашого спеціалізованого процесора Edge AI та полегшить замовникам впровадження більш відкритих AI-рішень. Крім того, наше партнерство з Mirasys відкриває захопливі можливості для відеоаналітики на основі граничних технологій на ринку, що став дуже динамічним. Поєднуючи високопродуктивний чипсет Ara-1 від Kinara з інноваційними додатками Mirasys, компанії будь-якого розміру зможуть використовувати можливості штучного інтелекту для підвищення безпеки, захисту та операційної ефективності", - сказав генеральний директор Kinara Раві Аннаваджхала (Ravi Annavajjhala).



Зазначається, що Альянс AI-платформ відкритий для компаній, що створюють апаратні рішення і прагнуть змінити статус-кво.

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