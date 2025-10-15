Oracle розгорне 50 тис GPU AMD Instinct MI450 у нових AI-суперкластерах

15 октября 2025 г., 13:35

Компанії AMD та Oracle оголосили про значне розширення свого партнерства, спрямоване на нарощування інфраструктури штучного інтелекту.



Oracle Cloud Infrastructure (OCI) стане першим гіперскейлером, який запропонує публічно доступний AI-суперкластер, що працює на базі GPU серії AMD Instinct MI450. Початковий етап розгортання, що включає 50 тис графічних процесорів, заплановано на третій квартал 2026 року, з подальшим масштабуванням у 2027 році.



Це партнерство є ключовим кроком для AMD у посиленні конкуренції з домінуючою на ринку AI-чіпів Nvidia. Нові системи OCI будуть побудовані на основі високооптимізованого, вертикально інтегрованого стоєчного дизайну AMD "Helios". Кожна стійка "Helios" поєднує:



* GPU Instinct MI450 Series: Прискорювачі наступного покоління, що матимуть до 432 ГБ пам’яті HBM4 та пропускну здатність 20 ТБ/с. Це дозволить клієнтам тренувати AI-моделі, які на 50% більші за попередні покоління, повністю в пам’яті.

* Процесори EPYC "Venice": Центральні процесори наступного покоління, які забезпечать функції конфіденційних обчислень та вбудовані засоби безпеки для захисту робочих навантажень ШІ.

* DPU Pensando "Vulcano": Прискорювачі обробки даних, які забезпечать високошвидкісні мережеві можливості (до 800 Гбіт/с на GPU) для високонаскрізного розподіленого навчання.



Зазначається, що інфраструктура кластера використовуватиме інноваційні відкриті стандарти з’єднання UALink та UALoE, які дозволяють GPU обмінюватися даними з апаратною когерентністю та мінімізувати затримки без маршрутизації через центральні процесори. Крім того, суперкластери працюватимуть на відкритому програмному стеку AMD ROCm, що надасть розробникам гнучке середовище для міграції існуючих AI та HPC робочих навантажень.



Oracle підкреслює, що це розширення дозволить клієнтам розробляти найбільш амбітні AI-застосунки, а партнерство з AMD надасть необхідну відкриту, безпечну та масштабовану хмарну основу.

