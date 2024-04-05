СБУ вважає, що атаку на «Київстар» здійснили хакери гру рф

5 апреля 2024 г., 13:35

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Кіберфахівці та слідчі Служби безпеки України збирають доказову базу на хакерів головного розвідувального управління генерального штабу рф (більш відомого як гру), які здійснили атаку на одного з національних операторів мобільного зв’язку «Київстар». Після проведення всіх експертиз та оголошення підозр матеріали цього розслідування будуть передані до Міжнародного кримінального суду у Гаазі.

Наразі СБУ встановила, що атаку на «Київстар» реалізувало хакерське угруповання SandWorm, яке є штатним підрозділом російського гру. Зараз фахівці проводять низку експертиз щодо уражених хакерами систем і завданих збитків. Також СБУ спрямувала запити на отримання додаткової інформації від міжнародних партнерів. У межах кримінального провадження ДКІБ опрацьовує всіх учасників вертикалі, які були причетні до цієї атаки.

Загалом під час повномасштабної війни Служба безпеки блокує по 4,5 тис. кібератак щороку. Особливим пріоритетом у кіберзахисті є Збройні сили України та Міноборони, оскільки спроби втручань ворога у військові системи відбуваються регулярно. Співробітники ДКІБ на постійній основі працюють у військових частинах, штабах, їздять на передову, перевіряють пристрої та системи на предмет несанкціонованого втручання. Зокрема, СБУ запобігла технічному проникненню ворога на 1700 пристроїв українських військових.

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