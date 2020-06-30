Здоровье или приватность?

30 июня 2020 г., 18:05

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Правительство Великобритании, как и многие другие, разрабатывает приложение для отслеживания COVID-19, которое поможет ограничить распространение коронавируса. В настоящее время программа проходит ограниченное тестирование перед тем, как будет внедрена по всей стране до конца этого года. Однако уже сейчас есть опасения, что проект потерпит неудачу.

Предполагается, что приложения для отслеживания контактов помогают сдерживать локальные вспышки коронавируса. Вы загружаете программу и регистрируетесь в сервисе. Она работает в фоновом режиме, используя Bluetooth для обнаружения других людей, с которыми вы вступаете в контакт.

Если у вас проявляются симптомы коронавируса, вас проверяют на наличие инфекции. Если результат положительный, приложение уведомляет всех, с кем вы контактировали, сообщая им, что им следует уйти на самоизоляцию сроком на 14 дней.

Первоначально приложение должны были запустить в апреле, но его внедрение было отложено. Теперь есть вероятность, что его не запустят и до зимы.

Причина кроется в том, что существует серьезная проблема при решении задачи по отслеживанию контактов – люди не хотят загружать и использовать данное приложение.

Одно из исследований показало: 48% людей обеспокоены тем, что приложение для отслеживания контактов может быть взломано мошенниками. Они ожидают, что кибер-преступники будут использовать систему для запуска своих фишинговых атак. Они также считают, что не смогут отличить подлинное сообщение от поддельного.

Другие крайне озабочены вопросами конфиденциальности. Каждый пользователь приложения может быть идентифицирован лично, и правительство подтвердило, что данные, собранные приложением, будут храниться в течение многих лет после окончания пандемии. Некоторые полагают, что у правительства нет причин хранить подробности их общения и встреч после того, как COVID-19 перестанет распространяться.

В таких странах, как Гонконг и Сингапур, отслеживание контактов было чрезвычайно эффективным средством сдерживания коронавируса. Однако там граждане легче подчинились решениям своих правительств, т.к. в целом они привыкли к более низкому уровню конфиденциальности и усиленному контролю со стороны органов власти.

В других странах, где люди имеют высокую степень личной свободы, приложения для отслеживания контактов будут необязательными. Но в то же время многие граждане предпочли бы, чтобы их данные были анонимными, чтобы защитить их частную жизнь. Как в США, так и в Великобритании были подняты вопросы о том, действительно ли органы власти должны собирать личную идентифицируемую информацию для того, чтобы система работала.

Авторы одного из отчетов по данной проблематике предполагают, что до 70% американцев откажутся устанавливать приложение для отслеживания контактов из-за потенциальных проблем с конфиденциальностью. Весь процесс отслеживания контактов построен на том, чтобы данным приложением пользовалось как можно больше людей, а иначе невозможно будет правильно отобразить личные взаимодействия, через которые распространяется коронавирус.

Таким образом, многие проекты по отслеживанию контактов могут оказаться неэффективными. Вполне возможно, что будущие версии приложений начнут добавлять опции анонимности по запросу пользователя.

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