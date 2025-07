4 июля 2025 г., 16:54

Повна цитата з Євангелія від Матвія, глава 6, вірш 34 звучить так: «Отже, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться. Кожний день має досить своєї турботи!»

Стара як світ, ця корисна порада нагадує зосереджуватися на теперішньому дні, нагальних та невідкладних потребах. Живемо у часи короткого горизонту планування, з високим ступенем невизначеності, коли реальність псує найщиріші плани та найладніші стратегії.





«Life is what happens to you while you're busy making other plans»





Для учасників та відвідувачів серверного ринку це буквально значить наступне:





• Сервери – це інструмент, основне призначення якого – відповідати додаткам. Доцільність як вирішальний критерій.





• Продавати сервери без аналізу навантажень все одно, що лікувати без діагностики.





• Будь-які серверні рішення мають бути результатом взаємодії покупця та продавця, з урахуванням експертизи (своєї, партнерів, галузевої)





• При побудові продуктивних процесів важливо уникати хибних дій, даремних вкладень - покупки наосліп, придбання надлишкових ресурсів «на перспективу», переплати за бренд.





Технології змінюються швидко. Немає сенсу платити сьогоднішніми грошима за те, що може не відбутися - наприклад, очікуване зростання бізнесу. А якщо і відбудеться, то завтрашні інструменти зможуть вирішити завтрашню задачу дешевше, простіше, швидше.





Цініть час, свій та замовників. Якщо проблему можна вирішити наявними засобами, краще робити це тут і зараз.

