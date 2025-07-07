7 июля 2025 г., 17:25

0

Tweet

The Information розповідає, що Apple протягом кількох років розглядала можливість запуску хмарного сервісу для розробників на базі власних чипів, що стало б прямим викликом Amazon, Microsoft і Google. Ідея полягала в тому, щоб здавати в оренду сервери на чіпах Apple, які завдяки високій енергоефективності дозволили б розробникам витрачати менше на хмарні послуги, особливо для AI-додатків.

Головний прихильник проєкту, хмарний керівник Майкл Ебботт, покинув компанію 2023 року, і неясно, чи продовжилися обговорення після першої половини 2024 року.

Apple вже тестує свої чіпи для серверної обробки транзакцій Apple Wallet і отримує поліпшену продуктивність у додатках Photos і Apple Music. Компанія витрачає близько 7 млрд дол. на рік на оренду чипів у Amazon і Google, в основному уникаючи дорогих покупок чипів Nvidia для навчання AI.

Проєкт отримав внутрішню назву ACDC (Apple chips in data centers) і включає Private Cloud Compute – систему для обробки складних AI-запитів на серверах Mac. Команда Siri першою випробувала сервери на чіпах Mac для функцій перетворення тексту на мову, отримавши поліпшення точності та зниження витрат порівняно із серверами Intel.

А ви теж згадали про MacOS X Server? У мене досі лежить у коморі Mac mini server. Хоча куди подівся блок живлення, не знаю. З іншого боку, ферми Mac mini для розробників – не таке вже й рідкісне явище. Скоріше практично обов'язкове для компаній, що розробляють застосунки в екосистемі.

Apple хоче збудувати хмару на власних процесорах?

Захищені ноутбуки Getac B360 - нове покоління мобільної продуктивності для роботи в екстремальних умовах