Intel відмовляється від молодших серверів?

16 июня 2025 г., 17:25

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Традиційно серверні процесори початкового рівня Intel Xeon E були похідними від Intel Core, але з підтримкою ECC та серверними сертифікаціями. Розвиток гібридної архітектури Intel Core з продуктивними (P) та енергоефективними (Е) ядрами оминув сервери – за неготовністю ОС та гіпервізорів до різнорідних ресурсів. Водночас масові процесори конкурента AMD Ryzen мали більше високопродуктивних ядер і завжди підтримували ECC. Щойно AMD перемаркувала Ryzen 7000 в EPYC 4004, легалізувавши підтримку серверних ОС (Ubuntu, Windows Server), Intel програла процесорні «перегони озброєнь» в молодших серверах.

Останні оновлення лінійок розрив тільки збільшили.

Intel перейменувала серію Xeon E-2400 на Xeon 6300P, трохи підтягнувши частотні характеристики. Старший 8-ядерний Xeon 6369P має базову частоту 3,3 ГГц, 24 Мб кешу L3, 95 Вт TDP та підтримку двоканальної пам'яті DDR5-4800 ECC. Єдина відмінність від попередника Xeon E-2488 – це +100 МГц для «нової» моделі.

Тим часом AMD перевела процесори на нову архітектуру Zen 5, випустивши серію EPYC 4005, похідну від Ryzen 9000. У лінійці представлено шість моделей, серед них 16-ядерні, не дорожчі за Xeon 6369P, з набагато вищими тактовими частотами. Однією з багатьох переваг нового сімейства є підтримка пам'яті DDR5-5600 ECC. Хто цікавиться продуктивністю у порівнянні з серією Xeon 6300/ Xeon E-2400, може побачити відставання Intel.

Наразі Intel знаходиться у важкому стані розриву свідомості («дилеми мавпи», як у класичному анекдоті): інженерний потенціал тяжіє «до розумних», натомість управлінська верхівка намагається робити рухи у бік «красивих». Жодних причин для захоплення серією Intel Xeon 6300 немає. Здається, єдиним поясненням новації є уніфікований брендинг з рештою сучасної лінійки Xeon 6. Це покоління охоплює 66 номіналів в трьох типах сокетів. Та ще «краса».

Хоча серверний ринок консервативний і може кілька років жити колишніми уявленнями про впливовість гравців, довго пасти задніх не вийде. Попит на бюджетні сервери залишиться, але обійдеться без Intel.

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