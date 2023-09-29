Заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку призначено Катерину Черногоренко

29 сентября 2023 г., 10:25

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«Кабінет міністрів України» затвердив трьох нових заступників міністра оборони – з питань фінансів, соціального розвитку та цифрового розвитку. Новим CDTO (Chief Digital Transformation Officer) стане Катерина Черногоренко – вона відповідатиме за цифрову трансформацію в «Міністерстві оборони», зазначив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

До останнього часу Черногоренко керувала проєктом «Армія дронів», який масштабувався від фандрейзингу на безпілотники до великої державної програми по закупках «пташок» для «Сил оборони». Все це – робота Катерини та команди «Армії дронів». Раніше, з 2018 року вона була проєктним координатором впровадження послуги «єМалятко», електронного лікарняного та Covid-сертифікатів в «Дії».

На новій посаді Катерина Черногоренко відповідатиме за наступні ключові напрямки роботи: запровадження системи кадрового обліку військовослужбовців, цифровізація ВЛК та шпиталів, «е-Військовий квиток»; повноцінне запровадження «Дельти», легалізацію та розвиток «Кропиви» та «єРакети», модернізацію «Покрови» та «Дзвону»; цифровізацію логістичних ланцюгів та системи рекрутингу, скасування паперової звітності.

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