Meta представила AI-помічника

29 сентября 2023 г., 9:35

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Генеральний директор Meta Platforms Марк Цукерберг представив нові продукти зі штучним інтелектом для споживачів.

Його виступ проходив на конференції Meta Connect, найбільшій події року для соціальної мережі, а також її першому масштабному заході з початку пандемії.

Серед іншого він анонсував ботів, які створюють фотореалістичні зображення, розумні окуляри, які відповідають на запитання, а також оновлену гарнітуру віртуальної реальності.

Цукерберг описав ці продукти як такі, що об'єднують віртуальний і реальний світи, і підкреслив, що частина того, що пропонує Meta, - це недорогий або безкоштовний АІ, який може інтегруватися в повсякденну рутину.

Виступаючи на центральному подвір'ї кампусу компанії в Кремнієвій долині, Цукерберг заявив, що нове покоління смарт-окулярів Ray-Ban від Meta почне продаватися 17 жовтня за ціною 299 доларів.

Пристрій буде оснащений новим асистентом Meta AI і зможе транслювати те, що бачить користувач, в прямому ефірі безпосередньо в Facebook і Instagram, що є досягненням у порівнянні з попереднім поколінням окулярів, які могли робити лише фотографії.

Він також повідомив, що новітня гарнітура змішаної реальності Quest почне поставлятися 10 жовтня, і представив перші продукти компанії, орієнтовані на споживача, що базуються на штучному інтелекті. Серед них - чат-бот Meta AI, який може генерувати як текстові відповіді, так і фотореалістичні зображення.

Meta AI буде вбудований в розумні окуляри в якості помічника, починаючи з бета-версії. Оновлення програмного забезпечення, заплановане на наступний рік, дасть асистенту можливість ідентифікувати місця та об'єкти, які бачать люди, а також здійснювати мовний переклад.

Meta створила Meta AI, використовуючи власну модель, засновану на потужній великій мовній моделі Llama 2, яку компанія випустила для публічного комерційного використання в липні. За словами Цукерберга, чат-бот матиме доступ до інформації в режимі реального часу завдяки партнерству з пошуковою системою Bing від Microsoft.

В інтерв'ю Reuters президент Meta Global Affairs Нік Клегг (Nick Clegg) сказав, що компанія вжила заходів для фільтрації приватної інформації з даних, які використовуються для навчання моделі, а також наклала обмеження на те, що може генерувати інструмент, наприклад, заборона на створення реалістичних зображень публічних осіб. "Ми намагалися виключити набори даних, в яких переважає особиста інформація", - сказав Клегг, наводячи LinkedIn як приклад веб-сайту, контент якого навмисно не використовувався.

Meta також оголосила, що розробляє платформу, яку розробники та звичайні люди можуть використовувати для створення власних ботів зі штучним інтелектом, які матимуть профілі в Instagram та Facebook і з часом з'являться як аватарки в метапросторі.

Анонсовані функції, схоже, були спрямовані на покращення існуючих додатків і пристроїв, а не на розробку нових рекламних поверхонь або інших джерел доходу.

Ставки на подію були високими, оскільки минулого року інвестори розкритикували материнську компанію Facebook та Instagram за надмірні витрати на метасвіт, що змусило Цукерберга звільнити десятки тисяч співробітників, щоб продовжити фінансування свого бачення.

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