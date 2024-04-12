Франція допомагатиме відновлювати зв’язок в прифронтових територіях

12 апреля 2024 г., 13:35

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Міністерство цифрової трансформації та французька федерація InfraNum підписали «Меморандум про співпрацю у сфері телекому». Це дасть змогу напрацювати спільні рішення для відновлення та розвитку електронних комунікацій України. Зокрема, на прифронтових територіях, які постраждали від російської агресії.

Для реалізації проєктів у межах меморандуму федерація InfraNum отримала грант у 756 тис. євро від «Французького національного фонду». Ці кошти підуть на спільні дослідження потреб сфери, а також відновлення й поширення широкосмугового доступу до інтернету на території України.

Окрім цього, у межах меморандуму Мінцифра та InfraNum працюватимуть над запуском пілотного проєкту зі встановлення або відновлення доступу до швидкісного інтернету. Також планується обмін інформацією та передовим досвідом з питань цифрового розвитку, зокрема з розгортання мереж широкосмугового доступу.

InfraNum – це федерація, створена у 2012 році для підтримки французької національної програми France Très Haut Débit. Вона об’єднує понад 200 компаній, що представляють усі галузі цифрової інфраструктури (конструкторські бюро, оператори, інтегратори, виробники обладнання, постачальники послуг тощо).

Пріоритетними напрямами роботи Infranum є розгортання мережі високошвидкісного широкосмугового доступу зв’язку, управління даними для розвитку технологій електронних комунікацій у «розумних» містах, підвищення рівня попиту на професії, які пов’язані з оптоволокном, вдосконалення і просування за кордоном французької мережевої моделі. Зокрема, федерація сприяє розвитку партнерства між усіма учасниками сфери електронних комунікацій.

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