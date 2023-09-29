ODM-виробникі смартфонів знизили поставки лише на 6% в першому півріччі на тлі загального падіння ринку на 12%

29 сентября 2023 г., 11:35

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Поставки смартфонів від ODM/IDH-виробників знизилися на 6% у першому півріччі 2023 року, згідно з останнім глобальним звітом Counterpoint Research.

"Зниження поставок ODM/IDH-компаній у першому півріччі 2023 року було зумовлене слабкими показниками Samsung, Xiaomi та Lenovo Group. Однак зростання vivo, HONOR і Transition Group частково компенсувало цей спад», заявив старший аналітик дослідження Шенгао Бай (Shenghao Bai).

Поставки аутсорсингового сегменту зменшилися в першому півріччі 2023 року, але їхня частка зросла порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У першому півріччі 2023 року Huaqin, Longcheer і Wingtech продовжували домінувати в конкурентному середовищі світової індустрії ODM/IDH. На ці компанії, які також відомі під назвою "Велика трійка", припадало 76% світового ринку ODM/IDH-виробників смартфонів у першій половині 2023 року. До речі шість найбільших компаній сегменту зайняли 95% частки від загального обсягу поставок.

"У першому півріччі "Велика трійка" зазнала спаду. Huaqin отримала відносно менше зниження і зайняла лідируючу позицію. На поставки Longcheer вплинули показники Xiaomi, але вони зменшилися завдяки стрімкому зростанню замовлень від vivo. Wingtech зазнала такого ж падіння, як і Longcheer, але все ж отримала скромні замовлення від Samsung, Xiaomi і OPPO Group», прокоментував показники провідних ODM-виробників, старший аналітик Іван Лам (Ivan Lam).

Бай додав, що у сегменті ODM другої ланки поставки Tinno продовжували стабільно зростати завдяки лояльній клієнтській базі. Хороші показники Transsion Group стали конкретним стимулом для MobiWire та Innovatech, які співпрацюють з групою протягом багатьох років. Їхні продуктові пропозиції та ланцюги поставок дають групі переваги у вартості та якості на її основних цільових ринках.

"Індія зараз є другим за величиною центром виробництва мобільних телефонів завдяки значним інвестиціям з боку OEM-виробників, ODM-виробників та компаній, що займаються виробництвом компонентів та запчастин. Очікується, що у 2023 році Індія експортуватиме близько 22% від загального обсягу зібраних мобільних телефонів. Однак китайське виробництво і ланцюжок поставок все одно збережуть свою важливу роль у довгостроковій перспективі», підкреслив також Лам.

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