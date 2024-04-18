Уряд ухвалив постанову про мультишеринг документів через "Дію"

18 апреля 2024 г., 12:45

0

Tweet

Міністерство цифрової трансформації працює спільно з Національним банком над удосконаленням шерингу документів, що має значно спростити та пришвидшити документообіг для громадян в установах.

Після запуску мультишерингу українці зможуть через "Дію" ділитися копіями й даними не лише цифрових документів, а й довідок про доходи, ОК-5, ОК-7 за один раз у кілька кліків. Це зробить шеринг комплексним та значно зекономить час як працівників компаній, так і клієнтів.

Зараз, щоб надіслати такий комплекс документів, потрібно спершу відправити копії цифрових документів через застосунок "Дія", а копії довідок надсилати окремо.

Мультишеринг дасть змогу відправляти копії всіх необхідних документів одночасно, а також автоматично заповнювати поля в електронних заявах і договорах даними з таких копій. Це зробить процес отримання послуг швидшим і зручнішим, скасує ксерокси, заповнення від руки й повторні підтвердження шерингу.

Щоб поділитися копіями документів, достатньо буде зробити кілька кліків у застосунку Дія. Компанія надсилає запит, а клієнт підтверджує його за допомогою "Дія.Підпису", тож одразу бачить назву установи, перелік необхідних документів і розуміє, кому та які копії передає.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365