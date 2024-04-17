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Безпілотники Армії дронів уразили ще 380 одиниць російської військової техніки

17 апреля 2024 г., 8:25

Безпілотники Армії дронів уразили ще 380 одиниць російської військової техніки

Підрозділи Сил оборони, що отримують ударні безпілотники в рамках проєкту Армія дронів, за період з 10 по 15 квітня уразили 380 одиниць російської військової техніки. До звіту увійшли дані роти НГУ, підрозділів СБУ та Держспецзв'язку, а також 15 рот ЗСУ.

Зокрема за звітний період захисники вивели з ладу або знищили 120 вантажівок, 97 гармат, 71 броньовану машину піхоти, 42 танки, 25 радіолокаційних станцій, 15 самохідних артилерійських установок, шість систем протиповітряної оборони та чотири реактивні системи залпового вогню тощо.

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