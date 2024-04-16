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ЮНІСЕФ передав 39 тисяч ноутбуків для українських школярів вразливих категорій

16 апреля 2024 г., 9:35
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ЮНІСЕФ передав 39 тисяч ноутбуків для українських школярів вразливих категорій

ЮНІСЕФ у межах програми «Коаліція девайсів» передав 38902 ноутбуки для українських учнів. Пристрої для навчання розподіляють між школярами із вразливих категорій 8 областей. Ноутбуки вже отримали учні із Запорізької, Харківської та Херсонської областей. Через постійні обстріли в цих регіонах навчання відбувається онлайн, тому важливо забезпечити дітей технікою якнайшвидше. Також у межах програми партнери доставляють ноутбуки в заклади освіти Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Чернігівської областей.

«Коаліція девайсів» – спільна ініціатива Мінцифри, МОН та Фундації Олени Зеленської з січня 2024 року. Мета програми цьогоріч – закрити критичну потребу в близько 90 тисяч обчислювальних пристроях для дітей і вчителів із 10 областей, у яких нині переважає дистанційне навчання. Техніку в першу чергу отримують діти вразливих категорій: ВПО, з інвалідністю, з малозабезпечених сімей, а також позбавлені батьківського піклування. В цілому за оцінками близько 300 тисяч учнів в Україні не можуть навчатися онлайн, бо не мають власних ноутбуків чи планшетів.

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