Роботу регіону AWS у Бахрейні порушено через удари дронів

25 марта 2026 г., 11:45

Компанія Amazon повідомила про збої в роботі свого регіону AWS у Бахрейні через активність безпілотників у зоні конфлікту на Близькому Сході.



Як зазначає видання Reuters, це вже другий випадок за місяць, коли військові дії безпосередньо впливають на хмарну інфраструктуру корпорації. Станом на ніч понеділка сторінка статусу AWS ще не відображала масштаби інциденту, проте представники компанії підтвердили факт порушення роботи після запиту журналістів. Amazon не уточнила, чи був її об’єкт безпосередньою ціллю атаки, чи збій став наслідком ударів по сусідніх локаціях.



Наразі компанія активно допомагає своїм клієнтам мігрувати на альтернативні сервери в інших регіонах AWS, поки триває процес відновлення. Amazon не надала детальної інформації про обсяг пошкоджень або очікувані терміни завершення ремонтних робіт. У офіційній заяві наголошується, що власникам робочих навантажень в ураженому регіоні наполегливо рекомендується переносити дані в інші локації для забезпечення безперебійної роботи сервісів. Це критично важливо, оскільки хмарний підрозділ є ключовим провайдером для багатьох урядових операцій та великих комерційних веб-сайтів, а також головним джерелом прибутку для материнської компанії.



Даний інцидент став продовженням серії атак, що почалися з моменту ескалації війни між США, Ізраїлем та Іраном. Раніше цього місяця AWS уже фіксувала втрату живлення на об’єктах у Бахрейні та Об’єднаних Арабських Еміратах. Як повідомляв раніше Грег Бенсінгер, удар по об’єкту в ОАЕ став першим випадком в історії, коли військові дії призвели до фізичного пошкодження дата-центру великої американської технологічної корпорації. Тоді Amazon попередила про тривалий період відновлення через значні структурні руйнування інфраструктури та необхідність проведення відновлювальних робіт.



Попередні звіти вказували на те, що фізичні руйнування були доповнені пошкодженнями від систем пожежогасіння, що призвело до залиття серверного обладнання водою. У березневих звітах AWS визнавала, що дрони вибухали в безпосередній близькості до її об’єктів, що спричиняло критичні перебої з енергопостачанням. Оскільки конфлікт у регіоні продовжує розвиватися, вразливість фізичних вузлів глобальної мережі стає серйозним викликом для Amazon та її клієнтів. Компанія продовжує моніторити ситуацію, намагаючись мінімізувати вплив війни на стабільність хмарних послуг.

