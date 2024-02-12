Замість Windows 12 на нас чекає оновлення Windows 11 24H2

12 февраля 2024 г., 11:35

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Наступна версія Windows від Microsoft - це не Windows 12, про що вже отримано підтвердження: офіційно це буде оновлення Windows 11 24H2. При цьому, найімовірніше, компанія не піде на компроміс із впровадженням нових функцій, які раніше очікували в Windows 12.



За повідомленням журналіста Зака Боудена, Microsoft випустить оновлення Windows 11 24H2 у вересні-жовтні. Але охочим не доведеться чекати так довго, оскільки Microsoft виклала першу збірку Insider Preview Windows 11 24H2 під кодовою назвою Germanium, що дає користувачам уявлення про всі функції, які буде включено у фінальний реліз.



Збірки Windows 11 24H2 Insider нестабільні та не рекомендуються для встановлення на основні комп'ютери. Збірка Windows 11 24H2 RTM, яка буде набагато більш налагодженою і стабільною, ніж поточні збірки Insider, має з'явитися у квітні.



Цікаво, що коли справа дійде до постачання Windows 11 24H2, пріоритет отримають пристрої з ARM-процесорами. За словами Боудена, наступну основну версію Windows насамперед поставлятимуть на ARM-пристрої. І це має відбутися в червні. Однак до появи Windows 11 24H2 компанія Microsoft постачатиме Windows 11 версії 24H1, починаючи з квітня, а для заводської інсталяції вона буде доступна з серпня цього року.

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