Голова OpenAI Сем Альтман шукає трильйони доларів для венчурного підприємства

12 февраля 2024 г., 12:35

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Як повідомляє The Wall Street Journal, генеральний директор OpenAI Сем Альтман (Sam Altman) прагне залучити трильйони доларів для фінансування нового підприємства з виробництва чипів.



Чутки про проект вперше з'явилися ще наприкінці 2023 року. Минулого місяця видання з посиланням на свої джерела повідомило, що Альтман сподівається залучити від інвесторів від 8 до 10 мільярдів доларів. Але новий звіт припускає, що він має набагато амбітнішу мету - знайти від 5 трлн до 7 трлн дол. для нового проекту.



Повідомляється, що начебто Сем Альтман провів переговори про збір коштів з кількома потенційними інвесторами, включаючи уряд Об'єднаних Арабських Еміратів. Згідно з інформацією The Wall Street Journal, генеральний директор SoftBank Group Corp. Масайоші Сон (Masayoshi Son) також може взяти участь у переговорах. Вважається, що нове підприємство також може залучити боргове фінансування для підтримки своїх планів.



Як зазначається, Альтман має намір витратити капітал на мережу заводів з виробництва мікросхем, які будуть управлятися відомими виробниками напівпровідників. Начебто тайванська TSMC була запропонована в якості потенційного технологічного партнера. Наразі незрозуміло, скільки заводів мають намір побудувати у рамках нового проекту з виробництва мікросхем, в які терміни і які виробничі процеси вони будуть використовувати.



Також уточнюється, що заводи будуть здатні виробляти, серед іншого, прискорювачі штучного інтелекту. Очікується, що OpenAI стане "значним" замовником цих чипів. Заводи, здатні виробляти найсучасніші AI-прискорювачі, такі як два заводи, які TSMC зараз будує в Арізоні, можуть коштувати понад 20 мільярдів доларів.



Ця ціна, ймовірно, значно зросте до того часу, коли підприємство Альтмана почне будувати свої заводи. Напівпровідниковий сектор наразі переходить на новий тип EUV-обладнання, які використовуються для літографії. Очікується, що одна нова система коштуватиме понад 300 мільйонів доларів, що приблизно на 50% більше, ніж найсучасніші літографічні машини на сучасному ринку.



Враховуючи величезну суму фінансування, яку Альтман сподівається залучити, цілком можливо, що заплановане підприємство з виробництва мікросхем не обмежиться лише сучасними процесорами. Як зазначає CNBC, з більш ніж 500 діючих фабрик, перелічених у Вікіпедії, лише невелика частина займається створенням передових процесорів. Решта виробляють менш просунуті напівпровідникові продукти, такі як датчики.



Але навіть якщо підприємство Альтмана вийде на кілька сегментів ринку мікросхем, повернення інвестицій все одно може зайняти до десятиліть. Сума, яку начебто збирає засновник OpenAI, більш ніж у десять разів перевищують доходи напівпровідникового сектору минулого року, які становили 527 мільярдів доларів. Очікується, що до 2030 року ця цифра досягне 1 трлн дол.

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