За 2023 рік поставки гарнітур доповненої і віртуальної реальності впали на 23,5%

7 марта 2024 г., 16:25

0

Tweet

Згідно з новими даними IDC, ринок гарнітур доповненої та віртуальної реальності (AR/VR) зріс на 130,4% у річному обчисленні протягом четвертого кварталу 2023 року. Це сталося завдяки послабленню макроекономічного тиску та запуску нових продуктів світовий.

«Після втрати частки на користь Pico, а пізніше й Sony кілька кварталів тому, частка Meta неухильно зростає завдяки постійному субсидуванню апаратного забезпечення та запуску Quest 3, - зазначив Джітеш Убрані (Jitesh Ubrani), менеджер з досліджень в IDC. - Хоча вихід продукту від Apple, а також новіших пристроїв від інших виробників у цьому сегменті, безумовно, додає тиску, лідерство Meta, ймовірно, залишиться беззаперечним протягом року, оскільки стратегія компанії щодо низької вартості та великих обсягів виробництва відокремить її від решти учасників».

За весь минулий рік поставки гарнітур доповненої і віртуальної реальності знизилися на 23,5% порівняно з рівнем 2022 року. Макроекономічна невизначеність чинила тиск на попит протягом першого півріччя, і більшість компаній покладалися на застарілі продукти, які вже були доступні щонайменше рік, що призвело до двозначного падіння. Лише після того, як у ключових регіонах почалося економічне відновлення і були запущені нові продукти, ринок почав відновлюватися, але недостатньо, щоб компенсувати падіння першого півріччя.

«Минулий рік розпочався так само, як і закінчився 2022 рік: низкою значних падінь у річному обчисленні, - підкреслив Рамон Т. Лламас (Ramon T. Llamas), директор з досліджень програми IDC «Доповнена і віртуальна реальність». - Це відображало ситуацію на багатьох інших ринках, і напрямок AR/VR не був застрахованим від них. Однак це дозволило компаніям у всій екосистемі ще більше відточити свій досвід роботи зі змішаною реальністю, штучним інтелектом і технологіями відображення, щоб підготуватися до кращого 2024 року».

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365