Nikon купує Red, виробника професійних кінокамери

7 марта 2024 г., 17:36

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Компанія Nikon офіційно оголосила про намір придбати американську компанію Red Digital Cinema, яка спеціалізується на виробництві кіно- та телевізійних камер високої роздільної здатності. Умови угоди не розголошуються.

В рамках угоди Red стане дочірньою компанією Nikon, яка повністю належатиме японському виробнику. Обидві компанії збігаються у своєму баченні майбутніх продуктів і назвали це причиною придбання.

Представники Nikon також заявляють, що придбання Red дозволить їй вийти на ринок інноваційних цифрових кінокамер.

Компанія Red була заснована у 2005 році мільярдером Джеймсом Джаннардом (James Jannard), а перша кінокамера Red, 4K Red One, була випущена у 2007 році. Зараз у структурі компанії 220 співробітників.

Свій попередній бізнес, Oakley, Джаннард продав за 2,1 млрд дол. італійській компанії Luxottica, найбільшому у світі виробнику та продавцю окулярів, у листопаді 2007 року.

Відтоді компанія Red відома своїми унікальними можливостями стиснення відео у форматі RAW, а також камерами з дуже високою роздільною здатністю.

Цікаво, що рік тому суд відхилив позов RED проти Nikon зі звинуваченням у незаконному використанні саме запатентованої технології стиснення даних RAW.

Слід також зазначити, що Red була однією з перших компаній, яка запропонувала кінокамеру з роздільною здатністю 8K.

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