QNAP випустила TL-R2400PES-RP PCIe JBOD з підтримкою SATA-дисків і з розширенням до петабайта

7 марта 2024 г., 15:35

+11

голос Tweet

Компанія QNAP Systems представила новий корпус для зберігання даних PCIe JBOD TL-R2400PES-RP, оснащений інтерфейсом PCIe Gen 3 x8, що забезпечує передачу даних зі швидкістю до 64 Гбіт/с.



Слідом за випуском 12- і 16-відсікових моделей серії TL-Rx00PES-RP PCIe JBOD компанія QNAP розширила лінійку, представивши 24-відсікову модель TL-R2400PES-RP, яку можна вмонтувати в стійку 4U. Користувачі можуть розширити наявні обсяги зберігання NAS до петабайтного класу, під'єднавши кілька JBOD-накопичувачів серії TL-Rx00PES-RP, без необхідності перебудови RAID-масиву на головному NAS. У серії TL-Rx00PES-RP використовуються SATA-накопичувачі, що дає змогу підприємствам вибирати з широкого асортименту жорстких дисків корпоративного класу. Ця серія підходить для підприємств, яким потрібне архівування/резервне копіювання додатків віртуалізації, записів відеоспостереження, мультимедіа та інших великих даних.



Увімкнення/вимкнення живлення серії TL-Rx00PES-RP пов'язане з головним мережевим сховищем, що дає змогу скоротити кількість завдань з керування обладнанням для ІТ-персоналу. Для масштабування NAS за допомогою корпусів розширення серії TL-Rx00PES-RP потрібні карти розширення сховища QXP-3X8PES (PCIe Gen 3 x8) або QXP-3X4PES (PCIe Gen 3 x4).



Модель TL-R2400PES-RP забезпечується гарантією 5 років, а її рекомендована роздрібна ціна становить 139 000 грн.



Доступні також комплекти з попередньо встановленими накопичувачами, що пройшли тести в заводських умовах:



TL-R2400PES-RP-480S-AR5 на 480 ТБ (24*Seagate ST20000NM007D) вартістю 629 999 грн;



TL-R2400PES-RP-384S-AR5 на 384 ТБ (24*Seagate ST16000NM000J) вартістю 534 999 грн;



TL-R2400PES-RP-528W-AR5 на 528 ТБ (24*Western Digital WD221KFGX) вартістю 899 999 грн;



TL-R2400PES-RP-480W-AR5 на 480 ТБ (24*Western Digital WD201KFGX) вартістю 814 999 грн.



Усі комплекти забезпечені гарантією 5 років.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365