Європейський ринок смартфонів скоротився на 3% у IV кв.

21 февраля 2024 г., 14:35

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Останнє дослідження Canalys показує, що поставки смартфонів до Європи (за винятком росії) впали на 3% у річному обчисленні до 37,8 млн одиниць у IV кв. 2023 року.



Apple повернулася на перше місце в рейтингу після семи кварталів відставання від Samsung, збільшивши продажі на 1% в річному обчисленні до 12,4 млн одиниць.



Samsung посіла друге місце, знизивши продажі на 12% до 10,8 млн одиниць, попри стабільні поставки S-серії та середнього класу A-серії. Примітно, що корейський вендор був найбільшим постачальником за підсумками всього 2023 року.



Xiaomi захистила третю позицію, незважаючи на зниження на 10% до 6 млн одиниць, завдяки позитивній динаміці в Центральній та Східній Європі.



Motorola та HONOR замкнули п’ятірку лідерів, відвантаживши 2 млн та 1,1 млн пристроїв, з надзвичайними темпами зростання на 73% та 116% у річному обчисленні відповідно.



«Смартфони високого рівню зайняли рекордну частку європейського ринку у IV кв. 2023 року. Майже 40% поставок смартфонів були за ціною 800 доларів або вище, - зазначив Рунар Бьорховде (Runar Bjørhovde), аналітик Canalys. - Домінування смартфонів високого рівня в основному було зумовлено високим попитом на iPhone 15 Pro, а також стабільними обсягами продажів серії Galaxy S і зростаючим попитом на Google Pixel. Забігаючи наперед слід зазначити, що Apple намагатиметься скористатися циклом оновлення, що наближається. Це включає вивчення нових шляхів виходу на ринок, щоб дозволити споживачам купувати iPhone, наприклад, підхід «банк як канал», пілотований спільно з банком Santander в Іспанії. У випадку Samsung пріоритетними залишаються преміальна серія S і складні пристрої, а також тестування моделі підписки на основі сервісів».



«За межами трійки лідерів у 2023 році ландшафт вендорів кардинально змінився: сильне зростання кількох обраних постачальників компенсувало загальне падіння ринку, - коментує ситуацію Брендон Герні (Brandon Gurney), дослідницький аналітик Canalys. - Motorola була найсильнішим зростаючим вендором у 2023 році, зосередившись на забезпеченні цільових слотів операторів мобільного зв’язку по всьому регіону, щоб збільшувати продажі протягом року. Слідом за Motorola, HONOR вперше увійшов до п’ятірки лідерів в Європі в четвертому кварталі, досягнувши ключової віхи в доведенні ринкового потенціалу на шляху до IPO».



«Конкуренція була жорсткою протягом останніх років, але у 2024 році вона тільки посилиться, - додав Герні. - OPPO, vivo і realme прагнуть повернути собі частку ринку після врегулювання своїх патентних суперечок з Nokia. HMD намагатиметься покращити свої позиції за допомогою нещодавно запущеного власного суббренду, спеціально орієнтованого на європейських споживачів та партнерів по каналах збуту. Крім того, розширення присутності брендів Nothing і TRANSSION ще більше посилить конкурентне середовище, надаючи споживачам численні чудові можливості протягом наступних років».



«У 2024 році на європейський ринок смартфонів повернеться однозначне зростання, зумовлене наближенням циклу оновлення пристроїв, придбаних під час пандемії, - вважає Бйорховде. - Щоб скористатися цією можливістю і виділитися на тлі конкурентів, виробники повинні застосувати комплексний підхід з акцентом на інноваціях, надійності, внутрішній логістиці, дотриманні нормативних вимог і чіткому повідомленні про бренд. У довгостроковій перспективі вендори зосередяться на користувацькому досвіді на пристрої, в основі якого лежить штучний інтелект, з акцентом на персоналізацію, взаємодію з екосистемою, продуктивність і розваги. Інтеграція штучного інтелекту в смартфони продовжуватиме неухильно розвиватися, і наразі вона є ключовою функцією, зумовленою дослідженнями і розробками, що має вирішальне значення для підтримки довгострокової конкурентоспроможності. Попри це, постачальники повинні забезпечити навчання споживачів щодо максимального використання можливостей вбудованих функцій штучного інтелекту, щоб досягти високої віддачі від своїх інвестицій».

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