SAP призначила свого першого CAIO, директора зі штучного інтелекту

21 февраля 2024 г., 13:35

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Ветеран компанії очолить новий бізнес-підрозділ SAP, який займатиметься розвитком і вдосконаленням пропозицій у сфері штучного інтелекту



Компанія SAP офіційно призначила доктора Філіпа Герціга (Philipp Herzig) своїм першим директором зі штучного інтелекту (chief artificial intelligence officer, CAIO), а також створила новий бізнес-підрозділ, який повністю зосередиться на штучному інтелекті.



Як зазначається, новий спеціалізований бізнес-напрямок охоплює весь ланцюжок створення вартості SAP у сфері штучного інтелекту для бізнесу. Це включатиме розробку продуктів, дослідження, впровадження у клієнтів і все, що знаходиться між ними.



Філіп Герціг буде підпорядковуватися безпосередньо генеральному директору компанії Крістіану Кляйну (Christian Klein). Зазначається, що він приєднався до SAP ще студентом у 2009 році і з того часу обіймав різні керівні посади в компанії, включаючи останнім часом посаду старшого віце-президента та керівника відділу розробки міжпродуктових рішень.



SAP заявила, що нова структура має на меті прискорити впровадження рішень і послуг бізнес-аналізу, якій є стратегічним фактором зростання компанії.



Компанія SAP заявила, що наразі має 155+ сценаріїв використання штучного інтелекту у понад 24 000 клієнтів і планує впровадити ще 150 кейсів протягом цього року.



Як новий керівник напрямку АІ, Філіп Герциг очолить спеціальну команду, яка працюватиме з персоналом у всьому бізнесі з метою інтеграції штучного інтелекту в кожне рішення портфоліо SAP. До складу цього підрозділу входять різні визнані лідери компанії, серед іншого й глобальний керівник підрозділу штучного інтелекту Уолтер Сан (Walter Sun). Він приєднався до SAP з Microsoft у вересні 2023 року і зараз очолює всю діяльність компанії з розробки продуктів, пов’язану з штучним інтелектом.

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