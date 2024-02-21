Lenovo та Anaconda уклали угоду про прискорення розробки та впровадження AI

21 февраля 2024 г., 15:35

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Компанія Lenovo оголосила про стратегічне партнерство з Anaconda, постачальником популярної платформи для штучного інтелекту (AI), машинного навчання (ML) і науки про дані, для розширення можливостей високопродуктивних робочих станцій Lenovo у напрямку науки про дані. Зазначається, що партнерство покликане об'єднати лідерство Lenovo в області робочих станцій ThinkStation і ThinkPad з корпоративними перевагами Anaconda в області відкритого вихідного коду, безпеки та надійності.



Світ штучного інтелекту, глибокого навчання і генеративного AI, що швидко розвивається, відкриває нові можливості для бізнесу і фахівців з обробки даних. Більша частина інновацій у сфері штучного інтелекту, що відбуваються сьогодні, зумовлена програмним забезпеченням з відкритим вихідним кодом і хмарними рішеннями, причому Python є провідною мовою програмного забезпечення для застосунків штучного інтелекту. Однак ризики безпеки даних, пов'язані з використанням ПЗ з відкритим вихідним кодом на рівні підприємства, проблеми конфіденційності та часто непомірна вартість хмарних рішень у сфері AI змушують багато організацій переглянути свій підхід до інвестицій в AI-розробку. Завдяки робочим станціям Lenovo на базі Intel, оснащеним останніми поколіннями професійних графічних процесорів NVIDIA, створених для тонкого налаштування великих мовних моделей, і здатності Anaconda Navigator дати змогу компаніям використовувати відкритий вихідний код і AI з покращеними механізмами безпеки, масштабування та управління. Партнерство дає змогу вченим, які працюють із даними, створювати та впроваджувати AI-рішення за допомогою першокласного обладнання та програмного забезпечення AI корпоративного рівня в межах більш прийнятних інвестицій.



Оптимізоване для платформ Intel, нове покоління робочих станцій Lenovo для наукових досліджень даних забезпечує продуктивність AI і є одним із найпотужніших і найбільш масштабованих портфелів робочих станцій для AI у світі. Планування проєктів у галузі AI вимагає чіткого та продуманого підходу до виділення необхідного обладнання, програмного забезпечення та набору навичок для управління кожним етапом розвитку AI. Робочі станції Lenovo доповнюють хмарні рішення в галузі AI, виступаючи як сполучна ланка між локальними та хмарними ресурсами та забезпечуючи гнучкість і продуктивність роботи спеціалістів з обробки даних. Повний портфель робочих станцій Lenovo охоплює високо конфігуруванні системи, призначені практично для всіх робочих процесів AI, галузей і вертикалей, розмірів і цінових орієнтирів - всі вони спроєктовані для швидкого й економічно ефективного просування майбутнього AI. Від мобільних робочих станцій з одним CPU і GPU, що підходять для введення, збору та підготовки даних, до найпотужніших конфігурацій із двома CPU та чотирма GPU для передових робочих AI-процесів, робочі станції Lenovo з Anaconda Navigator пропонують захищені середовища "пісочниці" для розроблення та розгортання найскладніших AI-рішень.



"З огляду на лідерство Lenovo в галузі робочих станцій і лідерство Anaconda в галузі підтримки програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом і надійності, це партнерство ідеально підходить обом сторонам", - сказав Роб Херман, віцепрезидент і генеральний менеджер групи робочих станцій і клієнтського AI в Lenovo. "Ми раді активувати це партнерство, щоб допомогти вченим, які працюють з даними, розширити можливості штучного інтелекту за допомогою нашого портфеля робочих станцій преміумкласу та пакетів і репозиторіїв відкритого ПЗ Anaconda".



Anaconda Navigator доступний для завантаження і використання на робочих станціях Lenovo поточного і майбутнього покоління.



"У міру того як моделі штучного інтелекту та машинного навчання стають дедалі складнішими, високопродуктивні робочі станції стають необхідною умовою для розширення можливостей спеціалістів з опрацювання даних", - каже Чендлер Вон, директор із продуктів Anaconda. Лідерство Lenovo в постачанні оптимізованих робочих станцій із потужними графічними процесорами, пам'яттю та сховищами робить їх ідеальним партнером для Anaconda і нашого настільного продукту Navigator". Спільно постачаючи надійне обладнання та перевірені програмні інструменти, Lenovo та Anaconda надають вченим, які займаються вивченням даних, AI-розробникам і AI-інженерам неперевершену платформу для вільного вивчення нових технологій у сфері AI/ML. Ці симбіотичні відносини дають змогу організаціям розширювати межі та прискорювати інновації в галузі штучного інтелекту без технологічних обмежень".

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