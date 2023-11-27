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Перші ознаки оздоровлення ринку смартфонів у Китаю?

27 ноября 2023 г., 11:25
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Counterpoint повідомляє, що продажі смартфонів у Китаї під час цьогорічного двотижневого розпродажу Singles Day зросли на 5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що дає більше впевненості у позитивному прогнозі на четвертий квартал.

"Це гарний початок для кварталу, - наголосив Менгменг Чжан (Mengmeng Zhang), старший аналітик Counterpoint по Китаю. - Huawei продовжує свою впевнену ходу разом з Xiaomi, яка отримала сплеск продажів завдяки запуску пристроїв 14 серії".

Успіху Huawei та підйому в рейтингу сприяв нещодавній запуск 5G-телефонів серії Mate 60 та популярність старих 4G-пристроїв P-серії. "Компанія демонструє дуже хороші показники зростання, але очевидно, що відбувається базовий ефект, - зазначає аналітик Арчі Чжан (Archie Zhang). - Ми очікуємо, що цього року вона зросте більш ніж наполовину, але це все одно не наблизить її до рівня, який був до COVID-19. Але це сигналізує про багатообіцяючий 2024 рік".

"Ситуація в Apple покращується порівняно з минулим місяцем, але, схоже, все ще існують проблеми з постачанням, - зазначає Іван Лам (Ivan Lam), старший аналітик Counterpoint з питань виробництва. - Але з огляду на те, що перебої з поставками в листопаді минулого року були аномалією, показники в річному обчисленні можуть вийти на позитивну територію, оскільки поточна обмеженість поставок нормалізується".

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