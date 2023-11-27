Велика Британія інвестує ще 500 мільйонів фунтів стерлінгів у розробку квантових компʼютерів та АІ-систем

27 ноября 2023 г., 12:35

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Як повідомляє Financial Times, Уряд Великої Британії інвестує 500 мільйонів фунтів стерлінгів (626 млн дол.), щоб надати місцевим дослідникам і організаціям доступ до обчислювальних потужностей для проектів зі штучного інтелекту.



Міністр фінансів Великобританії Джеремі Хант (Jeremy Hunt) оголосив про інвестиції, виступаючи перед членами парламенту. Під час промови Хант також детально описав п'ять нових дослідницьких ініціатив, які уряд планує запустити в рамках раніше оголошеної National Quantum Strategy, бюджет якої становить 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. Однією з цілей ініціатив є створення потужних квантових комп'ютерів.



Зазначається, що оголошені 500 мільйонів фунтів стерлінгів будуть витрачені протягом наступних двох років. Це зобов'язання збільшує заплановані інвестиції уряду Великобританії в цю сферу до більш ніж 1,5 мільярда фунтів стерлінгів.



У рамках цієї ініціативи уряд буде замовлено суперкомп'ютер, оптимізований для роботи зі штучним інтелектом, який буде розміщений у Бристольському університеті.



Під час свого виступу Хант також поділився новими подробицями програми National Quantum Strategy, в рамках якої планують запустити п'ять нових дослідницьких проектів.



Одна з ініціатив спрямована на розгортання квантових комп'ютерів, здатних виконувати один трильйон обчислювальних операцій. На першому етапі чиновники сподіваються розгорнути машину, здатну виконувати 10 мільйонів обчислювальних операцій до 2028 року. Мета - збільшити це число до 10 мільярдів у 2032 році, перш ніж досягти кінцевої мети проекту - одного трильйона операцій до 2035 року.



В рамках одного з дослідницьких проектів вчені розроблятимуть мережу, яка зможе об'єднати кілька квантових процесорів. Мета - полегшити потік даних між квантовими процесорами, розташованими в різних дата-центрах.



Уряд Великобританії також планує інвестувати в три інші дослідницькі проекти в рамках оголошеної програми. Серед іншого є розробка квантових сенсорів, які використовують квантово-механічні явища для збору більш точних даних, ніж традиційні сенсори.

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